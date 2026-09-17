“¡Vivan las madres buscadoras!”: Alejandro Armenta las incluye en su Grito de Independencia

“¡Vivan las madres buscadoras!" fue parte de la arenga de Alejandro Armenta durante su Grito de Independencia en Puebla: aseguró que encontrar a las personas desaparecidas es prioridad en su gobierno.

“¡Vivan las madres y familias buscadoras!”. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

En entrevista posterior al Grito de Independencia, Alejandro Armenta aseveró que su arenga no fue un acto aislado, ya que desde el inicio de su gobierno en Puebla se ha reunido con familiares de los desaparecidos.

Sin embargo, tras el Grito de Independencia y la afirmación del gobernador, el colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” reaccionó a la arenga, señalando que no fue un homenaje.

Alejandro Armenta incluye a las madres buscadoras en su Grito de Independencia

La noche del 15 de septiembre, Alejandro Armenta incluyó en su arenga a las familias y madres buscadoras posterior a enlistar a los héroes que nos dieron patria en el Grito de Independencia.

Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Miguel Hidalgo y Costilla. Viva José María Morelos. Vivan nuestras heroínas y nuestros héroes de la independencia nacional. Viva Josefa Ortiz Téllez Girón. Viva Leona Vicario. Viva Gertrudis Bocanegra. Viva Ignacio Allende. Viva Vicente Guerrero. Vivan las mujeres de Puebla que con valor y dignidad han hecho historia. Viva Carmen Serdán. Viva la Soberanía Nacional. Viva Libertad. Viva la Independencia. Vivan las madres y familias buscadoras. Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Viva Puebla. Viva México. Arenga de Alejandro Armenta

Tal como declaró para medios, la mención de las madres buscadoras no fue un hecho aislado, ya que su gobierno no se deslinda de la responsabilidad de atender las desapariciones en Puebla.

Por lo mismo, desde el inicio de su administración, Alejandro Armenta ha mantenido al menos nueve reuniones con los colectivos y madres buscadoras en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

Ya que aseguró, sin importar si la desaparición de una persona ocurrió durante su administración o un gobierno anterior, dar con su localización es prioridad para Alejandro Armenta.

Para ello, puso de ejemplo la búsqueda de Liam, un menor que desapareció en Huachinango durante la tormenta “Jerry” en 2025 y que las autoridades siguen buscando.

Colectivo de búsqueda reacciona a Grito de Independencia de Alejandro Armenta

Sin embargo, tras el Grito de Independencia de Alejandro Armenta, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla manifestó su rechazo a la mención de las madres buscadoras, ya que aseguran, fue apropiación.

Acorde con su mensaje, hay una diferencia entre reconocer la lucha de las madres buscadoras y capitalizarla, por lo que acusan que Alejandro Armenta habría hecho lo segundo, ya que no dio el contexto necesario.

El colectivo asegura que su lucha nació del dolor de no saber en dónde están sus familiares, como denuncia ante la negligencia y la omisión en la búsqueda de justicia, por lo que no aceptan las palabras de Alejandro Armenta.