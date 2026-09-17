Grecia Quiroz recordó que Carlos Manzo no pudo dar el Grito en Uruapan en 2025, pues, señaló, el entonces alcalde prefirió cuidar a la población de la ola de violencia que azotaba a Michoacán.

“Hace un año, en una noche como esta, Carlos Manzo no pudo dar el Grito de Independencia. Privilegió proteger y cuidar a su gente”. Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan

Desde el balcón del Palacio Municipal, la alcaldesa también dedicó su mensaje a exigir justicia por Carlos Manzo y por todas las personas víctimas de violencia en el país.

“¡Viva la memoria de Carlos Manzo!“: Grecia Quiroz durante el Grito en Uruapan 2026

Por primera vez desde su cancelación, Uruapan celebró el Grito de Independencia 2026, con la alcaldesa Grecia Quiroz ofreciendo un mensaje de justicia y reconocimiento a Carlos Manzo.

En su discurso, denunció que la ayuda solicitada por Carlos Manzo nunca llegó y que su intención nunca fue guardar silencio, por lo que afirmó que la noche del 15 de septiembre también representaba un reclamo de justicia.

“Esta noche hago un grito de justicia por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”. Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan

La presidenta municipal cerró la lista de consignas con menciones directas a la seguridad y a la figura de su esposo, con frases como “Viva la memoria de Carlos Manzo, viva un Michoacán en paz!”.

“Viva Uruapan libre e independiente, vivan los mártires de Uruapan, viva la libertad, viva la memoria de Carlos Manzo, viva un Michoacán en paz” Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan

“¡Viva la memoria de Carlos Manzo!“: Grecia Quiroz durante el Grito en Uruapan en 2025 (Especial)

¿Por qué Carlos Manzo no dio el Grito en Uruapan en 2025?

Carlos Manzo no encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en Uruapan el 15 de septiembre de 2025 debido a la situación de violencia que se vivía en el municipio.

El entonces presidente municipal decidió suspender las actividades de las fiestas patrias al considerar que no existían condiciones de seguridad para realizar una concentración masiva.

La decisión se produjo en medio de una escalada de violencia en Uruapan, que incluía amenazas de grupos criminales, enfrentamientos y el asesinato de un policía.

Además de cancelar el Grito, el gobierno municipal suspendió el desfile del 16 de septiembre y solicitó el respaldo de las autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad.