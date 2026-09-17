Rafael Gustavo Fararoni Magaña, se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un inesperado momento durante la ceremonia del Grito de Independencia 2026.

En plena arenga patriótica, el alcalde de San Andrés Tuxtla perdió momentáneamente la voz y emitió un “gallo” que provocó las risas de los asistentes y rápidamente se viralizó en internet.

Lejos de generar polémica, el episodio de Rafael Fararoni fue tomado con humor por los habitantes de San Andrés Tuxtla y por el propio presidente municipal, quien incluso bromeó sobre lo sucedido horas después de la celebración.

¿Ya los despertó el gallo? 😂



Nos vemos en un rato en el desfile cívico 🙌🏻🇲🇽 pic.twitter.com/xQqadqXCHO — Rafa Fararoni (@RafaFararoni) September 16, 2026

Rafael Fararoni protagoniza “gallo” durante el Grito de Independencia 2026

Durante la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, la noche del martes, el presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, protagonizó un imprevisto que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

En el instante culminante de la arenga patria, el munícipe perdió la voz momentáneamente, emitiendo lo que coloquialmente se conoce como un “gallo” ante la multitud.

El particular e histriónico sonido desató de inmediato las risas de los cientos de asistentes congregados.

El peculiar momento ocurrió mientras el alcalde pronunciaba las consignas festivas para vitorear al municipio y a la patria, exclamando: “Viva San Andrés Tra... Viva San Andrés Trava... Viva San Andrés... Viva México”.

La falla en las cuerdas vocales del edil quedó registrada en video y fue difundida en distintas plataformas digitales.

Rafael Fararoni se burla de su “gallo”

Tras la viralización de las imágenes, los usuarios reaccionaron con bromas como “Le hubieran dado un vasito de agua antes de empezar”, cuestionándose en tono festivo cómo recuperarse de semejante gallo en un acto público.

Pese al resbalón vocal, los habitantes de San Andrés Tuxtla tomaron el episodio con absoluto humor y simpatía.

Por su parte, el propio Fararoni Magaña demostró buen ánimo al tomar con mucha gracia su participación en las celebraciones patrias de la localidad.

A la mañana siguiente del evento, el presidente municipal reafirmó su sentido del humor al publicar el mensaje: “¿Te despertó el gallo?”.

De esta manera, el alcalde Rafael Fararoni convirtió un pequeño accidente en el micrófono en una memorable anécdota para su comunidad.