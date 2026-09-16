Grito de Independencia en Senguio: alcalde recibe críticas por accidentada celebración

El alcalde Rodolfo Quintana ha recibido críticas por su accidentado Grito de Independencia en Senguio, en Michoacán, la noche del 15 de septiembre: cuestionan si estaba alcoholizado durante la celebración.

El video del alcalde de Senguio se viralizó en redes sociales debido a las diversas ocasiones en que se trabó mientras daba el Grito de Independencia en la Plaza Municipal de la demarcación.

Hasta el momento, el alcalde de Senguio no se ha pronunciado sobre su Grito de Independencia y la mañana de este 16 de septiembre fue visto en el Desfile Cívico del municipio michoacano.

Grito de Independencia en Senguio: alcalde Rodolfo Quintana recibe críticas por su celebración

La noche del 15 de septiembre, el alcalde Rodolfo Quintana se equivocó en diversas ocasiones durante el Grito de Independencia en Senguio lo que provocó críticas y cuestionamientos en redes.

🥴“Viva la indep..endencia nar.. ional”🥴



El alcalde de Senguio, Michoacán, Rodolfo Quintana, quien parece comenzó la fiesta temprano.🥴 pic.twitter.com/g2E0bCL6XS — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) September 16, 2026

Como se observa en el video compartido por el propio ayuntamiento, Rodolfo Quintana gritó “Viva la indep…endencia nar…cional” así como “los jéroes… que nos dieron patria y libertad”, sin dar sus nombres completos.

Otro error que habría cometido fue el intentar adelantarse al ondear la bandera antes que dar las campanadas que acompañan el Grito de Independencia, todo con ayuda de un funcionario.

Aunado a las críticas, internautas señalaron la probabilidad de que las trabas del alcalde de Senguio se debieran a que “adelantó” la fiesta y se encontraba alcoholizado al momento del Grito de Independencia.

El ayuntamiento de Senguio no compartió fotos enfocadas en el alcalde Rodolfo Quintana durante la celebración del Grito de Independencia, mientras que el video no lo enfocó más que un momento.

Grito de Independencia en Senguio: así se vivió previo a video del alcalde Rodolfo Quintana

Tras su grito y dar las campanadas, en Senguio se vio un espectáculo de fuegos artificiales, además, se presentó la agrupación Los Originales de San Juan, como había adelantado Rodolfo Quintana.

Grito de Independencia en Senguio: alcalde recibe críticas por accidentada celebración (Ayuntamiento de Senguio)

Más temprano, en punto de las 6:00 horas, el alcalde Rodolfo Quintana izó la bandera en la plaza municipal de Senguio, en conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia.

La mañana de este 16 de septiembre en las calles de Senguio tuvo lugar el Desfile Cívico, también encabezado por Rodolfo Quintana y varios integrantes del ayuntamiento.