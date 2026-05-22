Ernestina Carro Roldán es una abogada y funcionaria mexicana especializada en procuración de justicia, investigación criminal y derechos humanos. Actualmente se desempeña como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Si quieres conocer más sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Ernestina Carro Roldán?

Ernestina Carro Roldán es una abogada que cuenta con amplia trayectoria dentro de instituciones de procuración de justicia en México. A lo largo de su carrera ha trabajado en fiscalías, áreas de investigación ministerial y organismos relacionados con seguridad y derechos humanos.

Antes de convertirse en fiscal general de Tlaxcala, ocupó distintos cargos dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y posteriormente encabezó la transición hacia la nueva Fiscalía General de Justicia estatal. Su gestión se ha enfocado en fortalecer investigaciones ministeriales, combatir delitos de alto impacto y mejorar la atención a víctimas.

¿Qué edad tiene Ernestina Carro Roldán?

Ernestina Carro nació el 23 de marzo de 1965, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Ernestina Carro Roldán tiene esposo?

Se desconoce si Ernestina Carro Roldán está casada, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Ernestina Carro Roldán?

Al haber nacido el 23 de marzo, Ernestina Carro es Aries, signo que se caracteriza por ser dinámico, apasionado y líder.

¿Ernestina Carro Roldán tiene hijos?

La vida de Ernestina Carro es privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Ernestina Carro Roldán?

Ernestina Carro estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Puebla; además, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y estudios doctorales en la misma Facultad.

¿En qué ha trabajado Ernestina Carro Roldán?

A lo largo de su trayectoria profesional, Ernestina Carro ha ocupado distintos cargos dentro de instituciones de justicia y seguridad pública, entre ellos: