El regidor de Puebla, José Manuel Durán Gómez se viralizó debido a una sesión de Cabildo, en la cual participó de manera virtual y se escuchó cómo gritaba gol por el Mundial 2026.

El video se viralizó rápidamente, no sólo por el contexto mundialista, sino porque quedó en la transmisión oficial de la Comisión de Juventud y Deporte del martes 23 de junio.

Tras el suceso, el funcionario de Puebla se disculpó y aclaró que estaba en una llamada personal, pero, ¿quién es José Manuel Durán Gómez? Lo que sabemos.

¿Quién es José Manuel Durán Gómez? Regidor de Puebla

José Manuel Durán Gómez es regidor de Puebla por representación proporcional -vía plurinominal-, además de integrante de varias comisiones del ayuntamiento.

¿Quién es José Manuel Durán Gómez? Regidor de Puebla (José Manuel Durán Gómez)

Asimismo, fue electo regidor por el Partido Social de Integración (PSI), en el cual se desempeña como secretario de Organización Electoral.

¿Qué edad tiene José Manuel Durán Gómez?

No se tiene información sobre la edad de José Manuel Durán Gómez.

¿Qué signo zodiacal es José Manuel Durán Gómez?

Sin embargo, sí se conoce la fecha de cumpleaños de José Manuel Durán Gómez, el 17 de febrero, por lo que su signo es Capricornio.

¿Quién es la esposa de José Manuel Durán Gómez?

Se desconoce si José Manuel Durán Gómez está casado o cuál es estado civil.

¿Quién es José Manuel Durán Gómez? Regidor de Puebla (Alcaldía de Puebla)

¿José Manuel Durán Gómez tiene hijos?

En el mismo tenor, no hay información sobre si José Manuel Durán tiene hijos.

¿Qué estudió José Manuel Durán Gómez?

José Manuel Durán Gómez es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas.

¿En qué ha trabajado José Manuel Durán Gómez?

Previo a ser regidor de Puebla para el periodo de 2024-2027, José Manuel Durán Gómez prestó sus servicios para el Congreso de Puebla en el 2023.

Actualmente en el ayuntamiento forma parte de las comisiones:

Comisión de Trabajo

Comisión de Vigilancia

Comisión de Juventud y Deporte