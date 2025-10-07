¿Quién es Tamara Demarco? Se trata de la boxeadora argentina que va a pelear en contra de Gabriela Sánchez Saavedra, La Bonita, por el campeonato interino peso mosca del CMB.

Desde mediados del mes de agosto, el Consejo Mundial del Boxeo (CMB) anunció que será el próximo 8 de noviembre cuando se llevará a cabo el encuentro entre las pugilistas.

¿Quién es Tamara Demarco?

Tamara Elisabeth de Marco es una boxeadora argentina que nació en Saladillo, Buenos Aires, y comenzó con su carrera en el pugilismo debido al entorno de violencia familiar en el que creció.

De acuerdo con lo que ha declarado la propia deportista, fue luego de uno de esos episodios de violencia familiar cuando tomó la decisión de comenzar a practicar boxeo.

Tamara Demarco (tamarademarco0/Instagram)

En sus primeros acercamiento al deporte de los puños, Tamara Demarco entrenó en gimnasios comunitarios; sin embargo, al destacar por su talento, ingresó al circuito amateur argentino.

Pese a que su acercamiento al boxeo fue por defensa personal y no por vocación deportiva, además de que entrenó con recursos limitados, en el ring encontró una forma de autonomía física y emocional.

Fue hasta el año 2017, cuando Tamara Demarco debutó profesionalmente y desde entonces, acumula 13 victorias y 8 derrotas, tras disputar pelea en Argentina, Canadá, Francia y Alemania.

Ha enfrentado a rivales de la talla de Kim Clavel, Gabriela Alaniz y Evelin Bermúdez, con quienes ha demostrado un estilo es ortodoxo con énfasis en presión constante y manejo de distancia.

El 8 de noviembre de 2025, enfrentará a Gabriela Sánchez Saavedra, La Bonita, en el Auditorio GNP de Monterrey, en busca del campeonato interino peso mosca del CMB.

Tamara de Marco llega a la pelea en su posición de retadora oficial, mientras La Bonita se separó temporalmente de su cargo como secretaria del Deporte y Juventud de Puebla para prepararse.

¿Cuántos años tiene Tamara Demarco?

De acuerdo con lo indicado en los reportes, Tamara Demarco nació el 6 de agosto de 1988, por lo que tiene 37 años de edad.

¿Tamara Demarco está casada?

No se cuenta con información del entorno personal de Tamara Demarco, debido a que en las entrevistas que ha ofrecido, se ha limitado a hablar de su formación como boxeadora y carrera.

¿Cuántos hijos tiene Tamara Demarco?

Dado que ha logrado mantener la información relacionada con su entorno familiar en el ámbito de lo privado, no se sabe si la boxeadora Tamara Demarco tiene hijos.

¿Qué estudió Tamara Demarco?

No se ha documentado formación universitaria o técnica en fuentes públicas, debido a que solo se sabe que su trayectoria está centrada en el boxeo profesional desde 2017.

¿En qué ha trabajado Tamara Demarco?

Sólo se puede establecer que Tamara Demarco ha conseguido estos laureles como pugilista profesional:

Boxeadora profesional desde junio de 2017

Campeona mundial peso mosca de la OMB, de marzo a junio de 2022

Campeona internacional de la WBF en 2019

Tamara de Marco enfrentará a La Bonitaa el 8 de noviembre en Monterrey por el campeonato interino peso mosca del CMB durante una función programada en el Auditorio GNP.

Las boxeadoras llegarán al compromiso con diferentes logros en sus carreras, pues Tamara de Marco ya fue campeona mundial de la OMB, mientras que La Bonita es la actual campeona Plata del CMB.

Mientras Tamara de Marco se prepara en Buenos Aires, Gabriela Sánchez Saavedra, La Bonita, se concentrará de lleno tras solicitar licencia a su puesto de secretaria del Deporte y Juventud de Puebla.