La indignación que generó a nivel nacional e internacional el campo de entrenamiento del rancho Izaguirre en Jalisco, se sigue repitiendo en diversas regiones de México.

Recientemente, en Amozoc, Puebla, ante el reclutamiento forzado de un grupo de 12 jóvenes que fueron sometidos a entrenamientos militares.

Ante ello, el diputado local de Morena, Andrés Villegas, ha emprendido una propuesta para tipificar el reclutamiento forzado.

Esta iniciativa es una acción más para apoyar la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional, de la cual es pionero y espera que se replique en otros estados, por eso te contamos más:

¿Quién es Andrés Villegas?

¿Qué edad tiene Andrés Villegas?

¿Qué estudió Andrés Villegas?

¿En qué ha trabajado Andrés Villegas?

Diputado Andrés Villegas busca tipificar el reclutamiento forzado en Puebla (Cortesía )

¿Quién es Andrés Villegas?

Andrés Iván Villegas Mendoza es diputado local en el Congreso de Puebla y presidente de la Comisión de Seguridad.

En entrevista con SDPnoticias.com, comentó que en el Congreso local han aprobado iniciativas en seguridad que ha presentado en apoyo a la estrategia y lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo el que tiene que ver con atención a las causas.

Otras iniciativas que ha presentado, además de la de tipificar el reclutamiento forzado, es la referente a que toda muerte violenta se aborde como feminicidio, resaltada por la presidenta de México.

También, desde Puebla han logrado tipificar como arma blanca los llamados ponchallantas , útiles en ataques del crimen organizado.

¿Qué edad tiene Andrés Villegas?

Andrés Villegas tiene alrededor de 40 años.

Andrés Villegas, diputado de Morena en el Congresod de Puebla (Congreso de Puebla )

¿Qué estudió Andrés Villegas?

Andrés Villegas es licenciado en Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y estudia la maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sustentable.

¿En qué ha trabajado Andrés Villegas?

Antes de ser diputado de Morena en el Congreso de Puebla, Andrés Villegas fue:

Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.

Director General de Delegaciones en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.

Director de Delegados en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.

Delegado de Gobierno en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla.

También ha sido presidente del Consejo Estatal de Morena y consejero nacional y local de Morena

Andrés Villegas impulsa que Puebla sea el primer estado en tipificar el reclutamiento forzado

Puebla busca convertirse en el primer estado del país en tipificar el reclutamiento forzado.

Así como reforzar los castigos contra quienes busquen a niños, adolescentes y jóvenes para ser parte de cárteles mediante ofertas laborales falsas.

La iniciativa de Andrés Villegas se da luego de que en Amozoc, Puebla, se dio un caso en el mes de agosto en el que desaparecieron 12 jóvenes con promesas de empleo en seguridad bien remunerado.

De los cuales, 11 de ellos volvieron reencontrarse con sus familias en septiembre, después de semanas de contacto cero.

“Puebla se convertiría en primer estado a nivel nacional en legislar en este tema/El reclutamiento es una de las peores formas de violencia que atenta contra nuestras familias, rompe con el tejido social, nadie debería ser obligado a ser parte del crimen organizado… menos nuestras juventudes.” Andrés Villegas. Diputado Morena Puebla

Su iniciativa señala “que pese a la gravedad del fenómeno, en Puebla aún no existe una disposición expresa en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíba de manera específica el reclutamiento forzado, ni un tipo penal autónomo en el Código Penal que sancione con claridad esta conducta”.

Así como que: “Actualmente se sanciona de manera indirecta a través de delitos como la corrupción de menores o la trata de personas, lo que genera lagunas jurídicas y dificulta la procuración de justicia”.