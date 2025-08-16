El coordinador de gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra aclaró que para su viaje con Belinda a Disney, solicitó licencia pero sin goce de sueldo; esto fue lo que dijo.

Fue en febrero que se dio a conocer que Belinda sería novia del político de Puebla, José Luis García Parra, aunque de momento no se ha confirmado, fueron vistos en Disney para celebrar el cumpleaños 36 de la cantante.

Sin embargo, el viaje con Belinda a Disney se da en medio de la polémica por los viajes de otros funcionarios de Morena a Europa por vacaciones de verano, por lo que el funcionario del gobierno de Puebla fue criticado.

José Luis García Parra solicitó licencia sin goce de sueldo al gobierno de Puebla para viaje a Disney con Belinda

Fue mediante sus redes sociales que José Luis García Parra habló sobre su viaje personal, que si bien no aclaró, sería el que compartió con Belinda a Disney, por el cual solicitó licencia formalmente y sin goce de sueldo.

José Luis García Parra señaló que su viaje personal, que constaría del 13 al 20 de agosto, es fuera del horario laboral y con sus propios recursos, como hace siempre.

Aunado a lo dicho por José Luis García Parra compartió el oficio en el que solicitó licencia al gobierno de Puebla, para los días 13 a 15 y 18 a 20 de agosto del presente año (2025), en donde especifica la parte de sin goce de sueldo.

Por lo que José Luis García Parra finalizó su publicación refrendando su compromiso laboral con el gobierno de Puebla, el cual se mantiene intacto, y seguirá trabajando con responsabilidad por el estado.

José Luis García Parra solicitó licencia para su viaje a Disney con Belinda (Captura de pantalla)

José Luis García Parra recibió críticas por viaje a Disney con Belinda

Sin embargo y pese a la aclaración de José Luis García Parra, los internautas criticaron el viaje a Disney con Belinda, ya que si bien fue una solicitud de licencia sin goce de sueldo, señalan que fueron vacaciones.

Acorde con varios comentarios en la misma publicación aclaratoria, esta licencia sin goce de sueldo se da a menos de un año de que José Luis García Parra cumpla con sus funciones como coordinador de gabinete en Puebla.

Ya que José Luis García Parra habría iniciado en dicho puesto en diciembre 2024, por lo que es la principal crítica y la más repetido sobre su viaje a Disney, aunque no la única, debido al recordatorio de la justa medianía de Morena.

Igualmente, internautas exigieron la carta de respuesta a su solicitud de licencia, para constatar las palabras de José Luis García Parra, aunque también apuntaron los errores que la misma presentaría, uno de ellos el que no expresera los motivos.