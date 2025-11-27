Diana “Bonita” Fernández vs Nayeli “Bikina” Rodríguez encenderán la señal de Box Televisa el sábado 29 de noviembre; conoce el canal y la hora para ver la pelea de campeonato.

Ciudad Juárez será la sede de la pelea por el Campeonato Mundial Silver del CMB, Diana “Bonita” Fernández vs Nayeli “Bikina” Rodríguez, que buscarán coronarse a través de la señal de Box Televisa.

Pelea: Diana “Bonita” Fernández vs Nayeli “Bikina” Rodríguez

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN (Box Televisa)

Diana “Bonita” Fernández vs Nayeli “Bikina” Rodríguez: Canal para ver la pelea en Box Televisa

La pelea Diana “Bonita” Fernández vs Nayeli “Bikina” Rodríguez se podrá verse a través del Canal 5, ViX y TUDN, como parte de Box Televisa.

Diana “Bonita” Fernández vs Nayeli “Bikina” Rodríguez: Hora para ver la pelea en Box Televisa

La transmisión de la función de boxeo entre Diana “Bonita” Fernández contra Nayeli “Bikina” Rodríguez está programada para iniciar en ViX a las 23 horas, tiempo del centro de México.

Así llega Diana “Bonita” Fernández a la pelea por el campeonato vs Nayeli “Bikina” Rodríguez

Diana “Bonita” Fernández llega con un amplio recorrido profesional y récord de 35-4-1, así que parte como favorita para vencer a Nayeli “Bikina” Rodríguez, pelea que será transmitida a través de Box Televisa.

A sus 30 años, Diana Fernández busca recuperar impulso en las clasificaciones y aprovechar la localía para conquistar un cinturón que la acerque a una nueva oportunidad mundial.

¿Cómo llega Nayeli “Bikina” Rodríguez a la pelea vs Diana “Bonita” Fernández en Box Televisa?

Nayeli “Bikina” Rodríguez llega invicta con marca de 6-0-1, a la pelea contra Diana “Bonita” Fernández, y quiere lucirse a través de la señal de Box Televisa.

Con un estilo frontal que ha llamado la atención en la región fronteriza, la “Bikina” Rodríguez considera esta pelea como el mayor desafío de su carrera.

Las principales armas de la “Bikina” Rodríguez es su capacidad de presión y volumen ofensivo, que la convierten en una rival peligrosa para una Fernández que buscará manejar el combate desde la distancia.