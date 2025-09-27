Lidia Ocaña Madrid, la exdiputada de Puebla por el PRI compartió su “aquí y ahora” con diputados de Morena, lo que presumiría su nueva militancia.

La que sería otra renuncia para el PRI de Puebla, es también un agravante a la situación que vive el partido en el estado en especial tras el cambio del senador Néstor Camarillo, quien se llevó a 300 militantes.

Aunque la situación escaló a una problemática federal para el PRI, ya que la salida de dicho senador derivó en que la presidencia de una comisión cambiara de militancia.

¿Quién es Lidia Ocaña Madrid? Exdiputada por Puebla por el PRI

Lidia Karely Ocaña Madrid es una abogada y exdiputada local en el Congreso de Puebla por el PRI para la anterior legislatura, tras rendir protesta como suplente de Néstor Camarillo, quien solicitó licencia para buscar un escaño.

Asimismo, Lidia Ocaña Madrid fue candidata para el mismo en las elecciones de 2024 por representación proporcional, en donde no resultó electa, razón por la que presentó una impugnación.

Y es que si bien la entonces diputada ocupaba la primera posición en las candidaturas plurinominales, la actual secretaria general del PRI en Puebla, Delfina Pozos, la desplazó.

¿Qué edad tiene Lidia Ocaña Madrid?

Nacida en Puebla en 1995, Lidia Ocaña Madrid tendría 30 años.

¿Quién es el esposo de Lidia Ocaña Madrid?

Se desconoce quién es el esposo de Lidia Ocaña Madrid o su situación sentimental.

¿Lidia Ocaña Madrid tiene hijos?

Sin embargo, tal como comparte en sus redes, Lidia Ocaña Madrid es madre de una niña.

¿Qué estudió Lidia Ocaña Madrid?

Lidia Ocaña Madrid sería licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla.

¿En qué ha trabajado Lidia Ocaña Madrid?

Además de ser suplente de Néstor Camarillo y ejercer como diputada en Puebla hasta agosto 2024, Lidia Ocaña Madrid era la secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI.

Así como secretaria de Vinculación con Instituciones de la Educación del PRI e integrante de la Comisión de Procesos Internos de dicho partido.

Lidia Ocaña Madrid anuncia cambio de militancia

En sus redes sociales, Lidia Ocaña Madrid compartió el que sería un cambio de militancia, ya que dio a conocer que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, le dio la bienvenida.

Asimismo, compartió en la misma publicación una segunda foto con su querido amigo Eduardo Castillo López, en donde también aparece el polémico diputado de Morena Pedro Haces.

Aunque Lidia Ocaña Madrid no explicó si tomará algún cargo o se sumaría al equipo de alguno de estos diputados de Morena, sí afirmó que está “totalmente comprometida”.