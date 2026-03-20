Cecilia Arellano Ferrer es una destacada gestora social y empresaria poblana. Actualmente, desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento del tejido social en el estado de Puebla, liderando iniciativas ciudadanas enfocadas en la salud de las mujeres, el desarrollo integral de las familias y el apoyo a grupos vulnerables en coordinación con diversas organizaciones civiles.

¿Quién es Ceci Arellano?

Cecilia Arellano Ferrer es una promotora del bienestar social reconocida por su capacidad de vinculación entre el sector privado y las causas públicas. Es valorada por haber diseñado y liderado el programa “Transformando Familias”, el cual ha brindado asistencia a miles de poblanos en situaciones críticas.

También ha incentivado jornadas de prevención de salud en municipios de alta marginación, logrando una red de voluntarios y especialistas que operan de manera permanente en favor de la niñez y la mujer.

¿Qué edad tiene Ceci Arellano?

Se desconoce la edad de Cecilia Arellano, ya que no ha hecho pública su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Ceci Arellano?

Cecilia Arellano es esposa de Alejandro Armenta Mier, quien ha ocupado cargos de alta relevancia como Senador de la República y actual figura central de la administración pública en el estado de Puebla.

Han formado una de las parejas más sólidas y activas en la vida pública poblana, colaborando estrechamente en proyectos de impacto social y recorriendo el territorio estatal durante décadas.

¿Quién es Ceci Arellano? Perfil de la figura clave del bienestar en Puebla. (@ceci.arellano.puebla/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Ceci Arellano?

Al haber nacido el 16 de junio, su signo zodiacal es Géminis, perteneciente al elemento Aire. Géminis se caracteriza por la gran capacidad de comunicación, la adaptabilidad y el ingenio.

¿Ceci Arellano tiene hijos?

Sí, Cecilia Arellano tiene tres hijos, como madre de familia, ha integrado la protección de los valores familiares como el eje rector de su agenda pública, involucrando frecuentemente a sus hijos en actividades de voluntariado y servicio social para fomentar la responsabilidad civil en las nuevas generaciones.

¿Qué estudió Ceci Arellano?

La formación académica de Cecilia Arellano se ha centrado en el desarrollo empresarial y la gestión de proyectos sociales:

Licenciatura en Administración de Empresas.

Diplomado en Desarrollo Humano y Familia.

Cursos especializados en Liderazgo y Participación Ciudadana.

¿En qué ha trabajado Ceci Arellano?

Ceci Arellano es conocida por su labor detrás de grandes estructuras de apoyo social y su experiencia en la administración de proyectos ciudadanos. Su trayectoria completa incluye: