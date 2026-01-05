El gobernador Alejandro Armenta acompañó el evento histórico realizado en el zócalo de Puebla, donde se conformó la rosca monumental de 19 mil 010 piezas de pan, equivalente a casi 6 kilómetros.

El presidente municipal Pepe Chedraui encabezó la jornada, con la que Puebla capital rompió el Récord Guinness de la rosca de Reyes más grande del mundo.

Puebla logra la rosca de Reyes más grande del mundo

Durante el evento, la presidenta del SEDIF, Cecilia Arellano, destacó que esta convocatoria representó una oportunidad para compartir un mensaje de buenos deseos al inicio del año, enfocado en la salud, la unidad familiar, la esperanza y el trabajo constante para Puebla y para México.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo conjunto de Grupo Gran Bodega, el Gobierno de la Ciudad y de las y los panaderos poblanos, quienes hicieron posible la elaboración de la rosca monumental como un ejemplo de colaboración e identidad comunitaria.

El presidente municipal Pepe Chedraui, acompañado por la presidenta del SMDIF, MariElise Budib, agradeció especialmente a las y los panaderos por su dedicación y profesionalismo, además de reconocer el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de Cecilia Arellano para concretar este proyecto histórico.

Por su parte, Andrés Rojas Toledo, director de operaciones de Grupo Gran Bodega, señaló que en este evento se conjuntaron el esfuerzo, la identidad y la tradición del estado, al considerar que la rosca de Reyes es un símbolo de unidad para las y los poblanos.

Del horno al Récord Guinness: así se hizo la rosca monumental en Puebla

Para alcanzar el Récord Guinness, se contó con el apoyo de decenas de panaderas y panaderos locales, así como de la empresa Gran Bodega, que proporcionó los insumos para la preparación de la rosca de Reyes monumental, elaborada de manera artesanal y que fue degustada por más de 10 mil personas reunidas en el centro histórico.

En total, se elaboraron 19 mil 010 piezas de pan, cada una de 30 centímetros de largo, cuya preparación inició desde las primeras horas del año, con una meta de dos kilómetros diarios, siempre bajo los estándares establecidos por Guinness World Records, que supervisó y validó el proceso en todo momento.

El armado comenzó a las 10:00 horas del domingo 4 de enero de 2026, tras el traslado de las piezas en camiones especializados hacia el centro de la capital poblana. La presentación final se realizó sobre un trayecto que abarcó desde avenida Reforma y 11 Norte-Sur, continuó por Juan de Palafox y Mendoza, hasta el bulevar Héroes del 5 de Mayo, y siguió hasta la 29 Oriente.

A las 15:00 horas, el evaluador oficial de Guinness World Records verificó cada tramo de la rosca, lo que permitió acreditar a Puebla capital el récord de “la línea de panes más larga del mundo”.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad fortaleció la convivencia familiar y preservó las tradiciones que unen a la sociedad poblana, con lo que se dio cierre a las festividades de “Vive el Invierno en Puebla Capital”.