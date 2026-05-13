Puebla arrasó en el Concurso Nacional de Marcas 2026 al obtener 91 de las 112 medallas entregadas durante la competencia, resultado que coloca al estado como uno de los máximos referentes del mezcal en México.

Con este logro, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier reafirmó su apuesta por fortalecer al sector mezcalero y respaldar a las y los productores que han llevado la calidad del mezcal poblano a nivel nacional.

Alejandro Armenta respalda a productores mezcaleros

De acuerdo con las autoridades estatales, Puebla consiguió 20 medallas Gran Oro, 33 Oro y 38 Plata, superando a marcas provenientes de otras 10 de entidades participantes en el certamen.

El mandatario estatal destacó que el impulso al campo y a las cadenas productivas seguirá siendo una prioridad, en línea con la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en generar desarrollo económico y bienestar comunitario.

Puebla obtuvo 91 medallas en el Concurso Nacional de Marcas 2026. (cortesía)

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla, Ana Laura Altamirano Pérez, aseguró que las 91 medallas obtenidas reflejan el crecimiento, la innovación y la tradición que distinguen al mezcal producido en la entidad.

Asimismo, explicó que actualmente esta bebida no solo representa una tradición ancestral, sino también una fuente de empleo, exportación y desarrollo regional para distintos municipios poblanos.

Puebla obtuvo 91 medallas en el Concurso Nacional de Marcas 2026. (cortesía)

Entre las zonas destacadas por su producción se encuentran Atlixco, San Diego La Mesa Tochimiltzingo y Tzicatlacoyan, consideradas ejemplos nacionales por la calidad de sus destilados y su diversidad de agaves.

Por su parte, Sandra Ramírez, creadora de la marca Mezcal Cosa Juzgada, señaló que obtener una medalla de oro representa un momento histórico para su empresa y también para las mujeres que hoy ganan terreno dentro del sector mezcalero.

Puebla obtuvo 91 medallas en el Concurso Nacional de Marcas 2026. (cortesía)

Mientras que, Reynaldo Pérez Villaseñor, de la marca Maestros Mezcaleros, afirmó que el apoyo gubernamental ha sido clave para elevar la calidad y competitividad del mezcal poblano, el cual continúa ganando prestigio dentro y fuera del país.

Con estos resultados, Puebla no solo fortalece su presencia en la industria mezcalera nacional, sino que también confirma el crecimiento de un sector que combina tradición, identidad y desarrollo económico.