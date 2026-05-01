El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante lo que calificó como intentos de injerencia extranjera en asuntos internos del país.

Durante un posicionamiento ante medios de comunicación, el mandatario estatal afirmó que tanto Puebla como México deben mantener una postura firme en defensa de la soberanía nacional, subrayando que las decisiones internas corresponden únicamente al pueblo mexicano.

Puebla se suma a la defensa de la soberanía nacional

El gobernador sostuvo que su administración se alinea con la postura del gobierno federal, destacando que la política exterior debe conducirse con respeto entre naciones y sin intervencionismos.

En este sentido, reconoció la conducción del país por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó por mantener una postura firme y diplomática frente al contexto internacional.

El gobernador de Puebla rechazó cualquier intervención extranjera en México (cortesía)

Asimismo, consideró que las y los gobernadores deben actuar en la misma línea, privilegiando el respeto a la legalidad y la autodeterminación de los pueblos. Además, enfatizó que la defensa de la soberanía implica no solo un posicionamiento político, sino también un compromiso histórico y social que debe asumirse con responsabilidad.

Alejandro Armenta reiteró que México no debe aceptar presiones externas en temas que competen exclusivamente a su vida interna, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer la unidad nacional.

Finalmente, señaló que la defensa de la patria no se limita al discurso, sino que implica actuar con congruencia y evitar prácticas del pasado que comprometieron la independencia del país.