El nombre de Regino Gallardo González, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca, se viralizó tras darse a conocer que había sido detenido por delitos graves.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que Regino Gallardo González enfrenta cargos por su presunta participación en los delitos extorsión agravada y tentativa de homicidio.

¿Quién es Regino Gallardo González, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca?

Regino Gallardo González se convirtió en el primer ciudadano oriundo de la zona baja de Santa María Chilchotla en ganar la elección de presidente municipal.

Regino Gallardo González, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca (Enfoque Mazateco / Facebook)

Una de sus principales propuestas fue recuperar la esencia comunitaria de Santa María Chilchotla, Oaxaca, pues consideró que desde hace más de treinta años se vulneraron los usos y costumbres.

Durante su campaña, Regino Gallardo González manifestó que su propósito era rescatar los valores comunitarios de Santa María Chilchotla y unificar a las más de 100 comunidades que la conforman.

Esto con el objetivo de impulsar acciones y proyectos que beneficien a las familias más necesitadas.

¿Cuántos años tiene Regino Gallardo González?

No hay información pública sobre la edad de Regino Gallardo González.

¿Quién es la esposa de Regino Gallardo González?

De acuerdo con la cuenta de Facebook Enfoque Mazateco, Regino Gallardo González se encuentra casado.

Regino Gallardo González, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca (Enfoque Mazateco / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Regino Gallardo González, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca?

Se tiene conocimiento que Regino Gallardo González es padre de al menos un niño.

¿Qué estudió Regino Gallardo González?

No hay información pública sobre los estudios de Regino Gallardo González.

Regino Gallardo González, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca (Enfoque Mazateco / Facebook)

¿En qué ha trabajado Regino Gallardo González?

A partir del 1 de enero del 2026, Regino Gallardo González tomó el cargo como presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca.

Santa María Chilchotla es uno de los municipios más grandes en extinción territorial y número de habitantes de la región mazateca, colindante con los estados de puebla y Veracruz.

Se trata de un municipio cafetalero, pesquero, ganadero, artístico y turístico.

Regino Gallardo González asumió la presidencia municipal para el trienio 2026-2028.