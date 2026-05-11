Alejandro Armenta concluyó con éxito la Feria de Puebla 2026, evento que reunió a miles de familias poblanas y visitantes en un ambiente de convivencia, seguridad y cercanía social durante más de dos semanas de actividades.

El gobernador recorrió los distintos pabellones del recinto ferial, donde constató el reconocimiento ciudadano hacia este nuevo modelo de feria enfocado en fortalecer la cultura, el turismo y la economía regional.

Acompañado por la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, y el coordinador general de la feria, Juan Carlos Moreno Valle, el mandatario convivió con artesanos, productores y asistentes que agradecieron el impulso brindado a las tradiciones poblanas y al comercio local.

Feria de Puebla 2026 fortalece turismo, cultura y convivencia familiar

Durante el recorrido, el titular del Ejecutivo estatal visitó el pabellón de la Expo Militar, donde personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina explicó el funcionamiento de vehículos, uniformes y equipos utilizados en tareas de seguridad y auxilio a la población.

Posteriormente, Alejandro Armenta recorrió los pabellones artesanales, comerciales y gastronómicos instalados en el recinto ferial, saludó a familias, atendió solicitudes de fotografías y dialogó con productoras y productores provenientes de distintos municipios del estado.

Alejandro Armenta destaca éxito turístico y cultural de la Feria de Puebla 2026. (Cortesía)

La Feria de Puebla 2026, realizada del 23 de abril al 10 de mayo, integró actividades culturales, artísticas, gastronómicas y de entretenimiento que fortalecieron la convivencia social y el turismo en la entidad.

Artesanos de municipios como Amozoc, Tehuacán y Palmar de Bravo destacaron que estos espacios representan una oportunidad para incrementar ventas, preservar tradiciones y promover productos elaborados por manos poblanas.

Artesanos y visitantes reconocen impacto económico de la Feria de Puebla

Salvador Gustavo Villanueva, artesano especializado en talla y torneado de madera de Amozoc, resaltó la cercanía del gobernador con las y los expositores.

Por su parte, Guillermina Badillo Melo, representante de la marca Palmística, señaló que la feria permitió fortalecer el ingreso económico de familias artesanas.

Asimismo, Ofelia Guzmán Mora, del proyecto gastronómico Reino de “Dabichos” de Tehuacán, reconoció el respaldo institucional para impulsar la cocina tradicional poblana y abrir espacios de promoción en eventos nacionales como el Tianguis Turístico de Acapulco.

Alejandro Armenta destaca éxito turístico y cultural de la Feria de Puebla 2026. (Cortesía)

Durante el recorrido por la zona gastronómica y comercial, familias poblanas expresaron al gobernador que la feria “les encantó” y destacaron el ambiente familiar que prevaleció durante las semanas de actividades.

Entre muestras de afecto, obsequios artesanales, muéganos y helado tradicional, Alejandro Armenta convivió con visitantes y productores, además de adquirir artesanías elaboradas con fibra de nopal para regalarlas a las y los asistentes.

El Gobierno de Puebla reafirmó su compromiso de impulsar espacios que fortalezcan la identidad cultural, el turismo, la economía regional y el bienestar de las familias poblanas.