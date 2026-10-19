El investigador Omar Soriano Romero, posdoctorante de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), recibió el Premio Dr. Orlando Zelaya a la Juventud Investigadora, otorgado por la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. (SMCTSM).

El reconocimiento distingue su trabajo en el grupo de investigación de luminiscencia de la universidad, donde desarrolla dispositivos con aplicaciones en optoelectrónica. Su trayectoria incluye 36 artículos de investigación y más de 600 citas, además de contribuciones en el desarrollo de materiales y tecnologías con posibles aplicaciones en iluminación, telecomunicaciones y sensores.

Omar Soriano Romero desarrolla dispositivos optoelectrónicos en la BUAP

El trabajo del investigador se centra en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos, particularmente fósforos y vidrios luminiscentes libres de mercurio, fibras ópticas y sensores de temperatura.

Entre sus líneas de investigación se encuentra la creación de nuevos sistemas amorfos, como los vidrios, y cristalinos activados con metales de transición y lantánidos, con el propósito de mejorar las tecnologías de iluminación.

Estas innovaciones pueden aplicarse en la fabricación de fibras ópticas para telecomunicaciones y en sistemas de iluminación diseñados para favorecer el crecimiento de plantas en invernaderos, entre otros usos.

Soriano Romero señaló que el premio representa una motivación para explorar distintos sistemas de materiales, desarrollar nuevos prototipos y acercar a las y los jóvenes a la ciencia para contribuir a resolver problemas de la sociedad.

Investigador de la BUAP suma reconocimientos y formación académica

El Premio Dr. Orlando Zelaya reconoce a científicos menores de 38 años que hayan realizado contribuciones originales y significativas en ciencia de materiales, nanotecnología y tecnología de superficies y vacío.

Omar Soriano Romero es doctor en Física Aplicada por la BUAP, institución donde también cursó la licenciatura en Física Aplicada y la maestría y el doctorado en Ciencias, con especialidad en Física Aplicada.

Además, colabora con el Cuerpo Académico de Biofísica Molecular y pertenece al nivel I del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

En su trayectoria académica ha dirigido seis tesis de licenciatura, cinco de maestría y dos de doctorado, además de contar con dos trabajos de este último nivel en curso.

También forma parte de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, organización que en 2022 le otorgó el Premio Intercovamex a la Mejor Tesis de Doctorado.

Con este nuevo reconocimiento, el posdoctorante de la BUAP suma un premio a su trayectoria en investigación científica y al desarrollo de materiales con aplicaciones tecnológicas.