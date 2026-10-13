Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación (FCC) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfredo Navarrete Montes y Alejandro Amador Lagunes, obtuvieron el primer lugar en la categoría Task 1 Detección temprana del concurso internacional MentalRiskES 2026, realizado en la Universidad de León, España.

La competencia fue organizada por el Foro de Evaluación de Lenguas Ibéricas 2026 (IberLEF), en conjunto con el Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN).

Estudiantes ganan el primer del concurso internacional MentalRiskES 2026 (cortesía)

Los alumnos de noveno semestre de Ingeniería en Tecnologías de la Información desarrollaron un sistema basado en inteligencia artificial (IA) que analiza conversaciones de sesiones de terapia entre pacientes y psicólogos para identificar posibles señales tempranas de trastornos emocionales, como depresión y ansiedad.

La premisa de la competencia fue detectar o predecir lo antes posible y con la menor cantidad de información posible algunos trastornos emocionales, como depresión y ansiedad. Alfredo Navarrete Montes, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP

¿Cómo funciona el sistema de inteligencia artificial de los estudiantes BUAP?

El proyecto analiza transcripciones de conversaciones terapéuticas, en las que cada ronda incluye una pregunta del terapeuta y una respuesta del paciente. El objetivo es identificar señales relevantes con la menor cantidad de información posible.

Durante la competencia, los estudiantes probaron su sistema en un servidor de la Universidad de León. La evaluación incluyó a 10 pacientes diferentes y 82 rondas de conversaciones, sin que se notificaran errores durante el certamen.

La investigación fue asesorada por el doctor Luis Yael Méndez Sánchez, académico de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP.

Además del primer lugar, el proyecto destacó por registrar el menor consumo energético de toda la competencia, con una emisión de apenas 22 gramos de dióxido de carbono, equivalente, según los estudiantes, al intercambio de dos correos electrónicos.

Estudiantes BUAP buscan llevar su proyecto a una aplicación para terapeutas

Tras obtener el reconocimiento, el estudiante de la BUAP, Alejandro Amador Lagunes expresó su sorpresa por los resultados y destacó las posibilidades de aplicar la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental.

Esperábamos buenos resultados, pero no resultados tan buenos. La verdad nos emocionó bastante, porque este tipo de trabajos dan una aportación de cómo la IA puede ayudarnos en distintos campos, en este caso en la salud mental. Alejandro Amador Lagunes, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP

Por su parte, el estudiante de la BUAP, Alfredo Navarrete Montes destacó que el proyecto compitió con desarrollos elaborados por estudiantes de maestría y doctorado, lo que les permitió reconocer el nivel académico de la universidad.

También nos hizo darnos cuenta del nivel que tiene la BUAP, porque nuestro proyecto compitió con otros desarrollados por estudiantes de maestría y doctorado. Alfredo Navarrete Montes, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP

El siguiente paso será migrar el sistema a AWS para convertirlo en una aplicación que pueda ser utilizada por terapeutas durante sus sesiones. La herramienta buscará proporcionar retroalimentación y una puntuación basada en el análisis de diferentes cuestionarios.

Estudiantes ganan el primer del concurso internacional MentalRiskES 2026 (cortesía)

La investigación también será publicada en CEUR Workshop Proceedings, un servicio de publicación digital de acceso abierto especializado en informática y ciencias de la información.