El doctor José Cinco Patrón Ibarra, profesor investigador del Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal de Proyecto: Transformación Sostenible por el Planeta, en la categoría de Producción y Consumo Responsable.

El reconocimiento fue otorgado por el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, durante la Semana del Desarrollo Sostenible Puebla 2026.

La propuesta ganadora, titulada “Manejo, transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos en centros de acopio gratuitos y a través de lombricompostaje”, busca reducir la cantidad de desechos que llegan al relleno sanitario y aprovecharlos para producir fertilizantes naturales.

José Cinco Patrón desarrolló abono a partir de desechos domésticos (cortesía )

BUAP transforma residuos orgánicos en abono mediante lombricompostaje

El investigador explicó que el proyecto comienza en el Centro de Acopio de Residuos Orgánicos gratuito ubicado en la calle 63 Oriente, número 20, colonia Laguleña, cerca del mercado Zapata, donde las familias entregan sus residuos separados tres días a la semana.

Posteriormente, los materiales se trasladan al Ecocampus Valsequillo de la BUAP, donde se procesan mediante compostaje y lombricompostaje.

Con esta simple labor, con apoyo de lombricompostaje, es decir, con un proceso que no genera malos olores ni fauna nociva, ayudamos al medio ambiente para que no lleguen tantos residuos orgánicos al relleno sanitario. Llevamos con esta actividad 17 años y evitamos la entrada de 2 mil 500 toneladas de residuos orgánicos, los cuales generarían gases de efecto invernadero y calentamiento global en nuestro planeta. José Cinco Patrón Ibarra, profesor investigador del Centro de Agroecología de la BUAP

En la separación de los residuos participan alrededor de 600 familias, que entregan los materiales correctamente clasificados. Después, los desechos se transportan en tanques de 200 litros y se depositan en 12 camas de compostaje, cada una con capacidad para 10 toneladas.

El proceso genera fertilizante para recuperar la fertilidad del suelo

El procedimiento comienza con un periodo de precomposteo de aproximadamente un mes, durante el cual los residuos fermentan. Después se incorporan lombrices que transforman la materia orgánica en lombricomposta, un abono que contribuye a devolver nutrientes al suelo.

La etapa final dura entre tres y cuatro meses. Una vez concluida, el material se seca y se cierne para obtener el abono. También se produce un extracto líquido que se utiliza como fertilizante para nutrir las plantas. Además de los residuos de cocina, el centro recibe aceite de cocina usado, pasto, hojarasca y cartón de huevo.

En el proyecto también participan estudiantes, principalmente del posgrado en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, quienes colaboran en las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

José Cinco Patrón desarrolló abono a partir de desechos domésticos (cortesía )

El reconocimiento al investigador y el trabajo realizado durante 17 años reflejan la contribución del Centro de Acopio de Residuos Orgánicos de la BUAP al cuidado del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los desechos.