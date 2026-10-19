Un incendio fue reportado este lunes 19 de octubre en una plataforma del complejo Abkatún, perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Sonda de Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio en Abkatún habría ocurrido alrededor de las 11:20 horas y movilizó embarcaciones de apoyo hacia la zona.

Videos difundidos en redes sociales, presuntamente compartidos por trabajadores costa afuera, muestran la movilización de unidades para atender el aparente incendio en la plataforma de Abkatún, en Campeche.

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