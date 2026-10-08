La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue sede del Foro Regional Centro-Sur “La vida frente a la pantalla: El impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, en el que participaron la rectora Lilia Cedillo Ramírez, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Durante la inauguración, realizada en el teatro del Complejo Cultural Universitario, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo señaló que existe una preocupación compartida sobre el uso de la tecnología, pero también el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

Nos preocupa el uso de la tecnología que está a disposición de los estudiantes, debemos motivarlos y acompañarlos para que usen estas herramientas de una forma didáctica y no como un distractor en los quehaceres del aprendizaje. Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP

BUAP analiza impacto de dispositivos digitales (cortesía)

SEP plantea medidas para regular uso de dispositivos

El titular de la SEP, Mario Delgado informó que se presentará un decreto presidencial elaborado junto con la Consejería Jurídica y otras instituciones, con medidas de prevención para que plataformas y redes sociales detecten y retiren de manera inmediata contenidos que inciten a actos delictivos o violentos. El objetivo, señaló, es contribuir a garantizar espacios digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

Añadió que el decreto contempla restringir el uso de dispositivos en primaria y secundaria, mientras que en educación media superior se utilizarían plataformas digitales de carácter pedagógico.

El secretario de Educación Pública también presentó resultados de una encuesta realizada a más de 575 mil docentes de todo el país. De acuerdo con estos datos, 78.1 por ciento percibió dificultades en sus estudiantes para mantener la atención por el uso de dispositivos; 75 por ciento observó problemas para recordar información y 67 por ciento identificó falta de interacción presencial.

También señaló una disminución en la creatividad de los menores, situaciones que relacionó con el uso de dispositivos.

El titular de la SEP sostuvo que la tecnología digital debe aprovecharse como una herramienta, pero señaló que las plataformas y sus algoritmos están diseñados para un “scrolleo” constante. Agregó que 31 por ciento de los menores de edad realizan retos “virales” y que un porcentaje mayor accede a contenidos inapropiados.

Puebla y UNESCO plantean acompañamiento educativo

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta señaló que el uso irracional de la tecnología afecta a niñas y niños y que las autoridades deben atender esta realidad.

El gobernador aclaró que el propósito no es prohibir o limitar el desarrollo tecnológico, sino regularlo para garantizar la seguridad de niñas y niños. También mencionó que actualmente su gobierno atiende a más de 50 mil menores en Puebla con depresión y problemas emocionales que, de acuerdo con lo expuesto, fueron causados por el aislamiento por Covid y el uso excesivo de dispositivos.

En el foro también participó el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, quien señaló que existe coincidencia con la visión de utilizar las herramientas digitales al servicio de las personas.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, se pronunció por analizar desde una perspectiva ética y pedagógica el acuerdo que busca impulsar el Gobierno federal para establecer un uso diferenciado de la tecnología y regulación de contenidos de acuerdo con niveles educativos y edades.

Lo vemos como una estrategia integral, acompañada de procesos alfabetizadores para entender más cómo funcionan los algoritmos y brindar un acompañamiento cercano a las escuelas para saber qué funciona y qué no. Andrés Morales, representante de la UNESCO en México

Posteriormente se realizó el primer panel, con la participación de Lilia Cedillo Ramírez y los especialistas Rosa Wolpert, Oficial Nacional de Educación; Hiram Calvo Castro, del Instituto Politécnico Nacional; y Eurípides Flores Pacheco, abogado experto en regulación educativa.

A la inauguración también asistieron Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP de México; Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la SEP federal; Manuel Viveros Narciso, titular de la SEP en Puebla; y Mario Hernández González, director general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, en representación de Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública de México.