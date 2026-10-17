El comediante y actor Freddy Ortega, integrante de Los Mascabrothers, presentó su libro autobiográfico Sueños de un pseudoactor en BUAP Librerías del Complejo Cultural Universitario, en Puebla, donde reflexionó sobre el humor como una vía para afrontar el caos, combatir la tristeza y transformar las emociones.

Durante la presentación, el autor destacó la importancia del humor en la vida cotidiana y señaló que puede convertirse en un aliado frente a las dificultades e incluso ayudar a sobrellevar dolores físicos.

Freddy Ortega habla del humor y la actuación en su libro autobiográfico

En la presentación de Sueños de un pseudoactor, el actor Freddy Ortega compartió experiencias personales y recordó cómo descubrió durante su infancia su facilidad para aprender textos y contar historias.

También habló sobre el engaño como parte del trabajo actoral, entendido como la capacidad de construir una historia convincente y crear realidades frente al público.

Todos tenemos algo de actores. El acto del engaño es la mejor vía en la actuación, porque el actor crea realidades. Soy actor porque me importa transformar los momentos de las personas, llevar la mente y sus estados emocionales hacia otro lado. Freddy Ortega, comediante y actor

El integrante de Los Mascabrothers destacó así la capacidad de la actuación para influir en las emociones de las personas y ofrecerles una perspectiva distinta de sus experiencias.

Freddy Ortega presenta libro en la BUAP (cortesía )

Destacan las experiencias personales del comediante

Durante el encuentro, el , profesor de la Facultad de Administración, Francisco Javier Rojas Vázquez comentó que en Sueños de un pseudoactor, Freddy Ortega se describe como contador, escritor y comediante. Asimismo, señaló que la obra reúne vivencias y experiencias del autor narradas con humor, un recurso que le permite abordar distintas situaciones de la vida.

Con la presentación de su libro autobiográfico en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, Freddy Ortega compartió con los asistentes reflexiones sobre su trayectoria y el papel del humor como una herramienta para afrontar las dificultades cotidianas.