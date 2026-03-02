Nayeli Salvatori, diputada de Puebla por Morena, desató polémica en redes sociales por sus comentarios sobre la caída de estudiantes de la Universidad Ibero.

“La misa se va a estar oficiando el día de mañana a las 7 de la noche en la Iglesia del Campestre en el Club de Golf, en Bosque de Interlomas. Repito, por el padre Maciel” Nayeli Salvatori, diputada de Puebla

Conocida en redes como “La señora de las Lomas”, la diputada bromeó con realizar una misa y solicitó de forma irónica víveres de apoyo para los estudiantes de la Ibero que cayeron de una tarima durante su foto de graduación.

Los videos de Nayeli Salvatori han dividido opiniones en redes sociales pues, aunque algunos la acusaron de insensible, otros defendieron que las reacciones por el accidente de los estudiantes de la Ibero fueron una exageración.

Redes reaccionan a Nayeli Salvatori por comentario sobre caída de estudiantes de la Ibero

En un primer video, la diputada Nayeli Salvatori hizo una publicación titulada “Nadie...las mamás de la IBERO”, en la cual hacía sátira de las madres de los estudiantes que resultaron lesionados.

“¿Cómo que Santi se cayó? Ni que estuviéramos en la UNAM ¿Quién amarró la grada? Que el accidente está terrible, Háblale al gobernador, que se torció el pie, háblale a la póliza del seguro que se lo lleven al Ángeles (...) que hay como 20 alumnas con las uñas rotas” Nayeli Salvatori

De manera burlona, dijo que la situación le provocaría un “trauma a su hijo Santi”, por lo que haría una marcha pacífica para exigir justicia; “marcha por la paz de la Ibero por la seguridad de los alumnos y las alumnas”, dijo.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. “¿El Santi como sigue? Me preocupa su estado emocional. ¿Ya le reservaron el viaje a Europa?" y “¿Si apareció Natalia o la siguen buscando?“, fueron algunos de los comentarios.

Otros más condenaron los comentarios de Nayeli Salvatori sobre los estudiantes de la Ibero. “No es gracioso, pudo suceder una tragedia”, se lee entre comentarios.

¿Qué pasó con los estudiantes de la Ibero?

La última publicación de la Ibero sobre los alumnos accidentados, compartida el 27 de febrero, explica que 33 personas fueron valoradas por servicios médicos y 28 más fueron atendidas en el campus.

Agrega que 5 estudiantes de la Ibero fueron trasladados a hospitales para revisión preventiva y que ninguno de ellos presenta lesiones que comprometan la vida.