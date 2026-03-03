Nayeli Salvatori agradeció el apoyo de Morena luego de la polémica por su sátira ante el accidente en la Ibero y respondió a las críticas que recibió.

De acuerdo con la diputada por Morena, atenderá el llamado de su partido pero no permitirá que ‘voces financiadas’ intenten censurarla.

“No permitiré que voces “financiadas” que van en vs del oficialismo y que suelen utilizar cualquier anzuelo para politizar logren o intenten censurarme” Nayeli Salvatori

Nayeli Salvatori se defiende: “Los ataques en redes jamás me han asustado”

La diputada Nayeli Salvatori aseguró que el llamado a la mesura que recibió por parte de la Coordinación Estatal de Morena Puebla no será una excusa para que ‘voces financiadas’ quieran censurarla.

La diputada, conocida en redes sociales como la “señora de las lomas” señaló que hay quienes utilizan cualquier anzuelo para politizar cosas como sus videos de sátira sobre el accidente en la Ibero para ir en contra del oficialismo.

Sin embargo, Nayeli Salvatori aseveró que los ataques y amenazas que pueda recibir en redes sociales “jamás la han asustado” ni han influido para que ella se autocensure.

“También sepan que los ataques en redes jamás me han asustado ni amedrentado, al contrario me asusta que a veces hasta me parezca entretenido. Les mando un abrazo Atte. La señora de las lomas, la morenaca o como les guste más llamarme” Nayeli Salvatori

Nayeli Salvatori (Nayeli Salvatori/ X)

Nayeli Salvatori acusa hipocresía de la derecha por polémica de la Ibero

Por otra parte, Nayeli Salvatori señaló que “es claro” que el problema no fue el chiste que hizo alrededor de la Ibero, sino que lo hizo una diputada “y además de Morena”.

De acuerdo con la legisladora, esto fue la gran oportunidad para “la hipócrita derecha de politizar”.

Asimismo, resaltó a modo de reto que ahora es cuestión de ver quién se cansa menos: “yo de monetizar o ustedes de tuitear”.

“Ni me arrepiento de mi video ni voy a dejar de hacerlos. Como bien saben esta no es ni la primera ni la última vez que me ocurre esto en redes, es más, ya hasta lo extrañaba…Bendiciones, ya me aburrieron mejor voy a grabar un TikTok” Nayeli Salvatori

Nayeli Salvatori (Nayeli Salvatori/ X)

Cabe señalar que la diputada de Morena se comprometió a “descafeinar” sus publicaciones tras la polémica y reconoció que no a todos les puede gustar el contenido que sube a redes sociales.