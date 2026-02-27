Luis Arriaga es un sacerdote jesuita, abogado y académico mexicano, que actualmente se desempeña como rector de la Universidad Iberoamericana en los campus de Ciudad de México y Tijuana, así como de otras instituciones del sistema educativo jesuita.

¿Quién es Luis Arriaga Valenzuela?

Luis Arriaga Valenzuela es sacerdote de la Compañía de Jesús (jesuita) y académico con una amplia trayectoria en educación superior, derechos humanos y promoción de la justicia social. Desde el 24 de enero de 2022 se desempeña como rector de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y Tijuana, así como del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

¿Qué edad tiene Luis Arriaga Valenzuela?

Luis Arriaga Valenzuela nació el 28 de mayo de 1970, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Luis Arriaga Valenzuela tiene esposa?

No, Luis Arriaga Valenzuela es sacerdote jesuita, por lo que no tiene esposa ni está casado.

¿Qué signo zodiacal es Luis Arriaga Valenzuela?

Al haber nacido el 28 de mayo, Luis Arriaga es Géminis.

¿Luis Arriaga Valenzuela tiene hijos?

No, al ser miembro de la Compañía de Jesús, Arriaga Valenzuela no tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Arriaga Valenzuela?

Luis Arriaga Valenzuela tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene otra en Ciencias Religiosas por la Ibero y la Universidad Pontificia de México.

Además, cuenta con una maestría en Filosofía Social y Ciencias Sociales, otra en Derecho Internacional con especialización en Justicia y un doctorado en Educación para la Justicia Social.

¿En qué ha trabajado Luis Arriaga Valenzuela?

Luis Arriaga se ha desempeñado en varios cargos educativos, destacando puestos como: