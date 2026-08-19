Por medio de un video, Mr. Doctor reveló que existen seis carpetas judicializadas que ya entraron en etapa intermedia en el caso contra Marilyn Cote.

Las declaraciones tuvieron lugar horas después de que Idamis Pastor Betancourt, fiscal de Puebla, anunciara que 9 de los 11 pacientes de la falsa psiquiatra habían llegado a acuerdo con la acusada.

Sin embargo, Mr. Doctor desmintió las versiones de la Fiscalía revelando que sigue de cerca el caso Marilyn Cote debido a que es él quien otorga financiamiento para los abodados de las víctimas.

Versiones contradictorias entre Mr. Doctor y Fiscalía de Puebla por Marilyn Cote

Fue durante conferencia que Pastor Betancourt dio detalles de los supuestos acuerdos, mencionando incluso que desde la Fiscalía recomendaban a las víctimas no aceptar este tipo de resoluciones.

En su video, Mr. Doctor desmintió las declaraciones con un recuento de las carpetas que siguen abiertas contra Marilyn Cote:

6 judicializadas

3 en integración

2 federales (una ya vinculada a proceso)

Fiscalía de Puebla tiene evidencia contra Marilyn Cote (Marilyn Cote)

Por su parte, Mr. Doctor exigió a la Fiscalía de Puebla no mentir a lo largo del proceso legal.

Incluso, el creador de contenido recordó otro caso muy polémico en Puebla donde la Fiscalía había cambiado su versión de los hechos.

“Eso es mentira. Hoy en la mañana, Idamis Pastor mintió diciendo que le habían otorgado el perdón a las víctimas” Mr. Doctor, médico e influencer

Las investigaciones contra Marilyn Cote, detenida en Tlaxcala en noviembre de 2024, continúan tanto en el ámbito federal como estatal.

En julio, un juez federal la vinculó a proceso por suministro de narcóticos, delito que contempla una pena de hasta 25 años de prisión.

Para entonces, también acumulaba 9 carpetas de investigación del fuero común por presuntos delitos de fraude y usurpación de funciones.

Las víctimas tienen la posibilidad de dar seguimiento mediante sus representantes legales.

Marilyn Cote permanece sujeta a un proceso federal por suministro de narcóticos, mientras analiza la posibilidad de alcanzar acuerdos reparatorios con algunas de las personas afectadas.