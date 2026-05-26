Marilyn Cote, la falsa psiquiatra que ejercía ilegalmente en Puebla, aparentemente continúa dando consultas a sus compañeras de prisión, en el penal de Ciudad Serdán.

Según las denuncias, la mujer de 51 años incluso estaría intentando medicar a otras internas, tal como lo hizo con sus primeras víctimas, a quienes les dio falsos diagnósticos.

Además, se aseguró que Marilyn Cote continúa recibiendo medicamentos controlados dentro del Penal de Ciudad Serdán, mismo que ingresarían al penal con ayuda de sus familiares.

Marilyn Cote, falsa psiquiatra. (@Dra. Marilyn Cote / Facebook)

Marilyn Cote ofrece consultas a internas del penal de Ciudad Serdán

Las víctimas de la falsa psiquiatra han denunciado que permanecer reclusa en el penal de Ciudad Serdán no le ha impedido a Marilyn Cote ofrecer consultas psicológicas sin tener cédula profesional.

La situación ha generado preocupación por la salud mental de las internas, en especial porque Marilyn Cote enfrenta cargos como recetar medicamentos controlados y poner en riesgo la salud de decenas de personas s.

Las acusaciones surgieron después de que el 25 de mayo se cancelara una audiencia judicial sobre la prescripción de medicamentos controlados, debido a problemas de salud que alegó Marilyn Cote.

Marilyn Cote: Falsa psiquiatra enfrenta 5 denuncias de víctimas; (Marylin Cote )

Familiares de Marilyn Cote ingresarían fármacos al penal de Ciudad Serdán

Al salir de la audiencia suspendida, las víctimas de Marilyn Cote manifestaron su inquietud por los repetidos retrasos en el caso y afirmaron que la acusada estaría empleando tácticas legales para alargar el juicio.

Además, denunciaron que los familiares de la imputada la han ayudado a ingresar medicamentos controlados dentro del penal de Ciudad Serdán, algo que consideran irregular.