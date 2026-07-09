La situación legal de la falsa especialista en salud mental, Marilyn Cote, parece haber complicado más tras una nueva vinculación a proceso

Tras una serie de audiencias ante tribunales competentes, un juez determinó que la vinculación a proceso de Marilyn Cote por cargos del orden federal vinculados al suministro de sustancias prohibidas.

Juez vincula a proceso a Marilyn Cote por suministrar sustancias sin preparación profesional

Ante los diversos delitos que pesan en contra de Marilyn Cote, quien se sumó una nueva vinculación a proceso por suministrar sustancias controladas sin preparación profesional.

El juzgador manifestó que la falsa psiquiatra no contaba con la autorización médica ni profesional para recetar y distribuir medicamentos controlados relacionados con la salud mental.

Este resultado se obtuvo luego de que pacientes que fueron víctimas de Marilyn Cote presentaran una denuncia en su contra, alegando que sufrieron daños a su salud.

Marilyn Cote, pseudo psiquiatra. (@Dra. Marilyn Cote / Facebook)