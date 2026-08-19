La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que Marilyn Cote llegó a acuerdos reparatorios con 9 de los 11 pacientes que la denunciaron.

Sin embargo, la titular de la FGE de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, señaló que hay dos carpetas de investigación que se mantienen abiertas.

Ante los acuerdos reparatorios, la Fiscalía declaró que han insistido con las víctimas de Marilyn Cote que no acepten la propuesta, ya que la falsa psiquiatra podría reducir su condena.

Marilyn Cote ha llegado a acuerdos con 9 de los 11 pacientes que la denunciaron

La fiscal de Puebla confirmó que Marilyn Cote ha alcanzado 9 acuerdos reparatorios con sus víctimas, de los 11 pacientes que la denunciaron en 2024.

En conferencia de prensa, medios cuestionaron sobre el caso de Marilyn Cote y la posibilidad de que los 11 pacientes otorgaran el perdón por los diversos delitos cometidos en su contra.

Al respecto, la fiscal declaró que han insistido con los pacientes que no lleguen a los acuerdos reparatorios; sin embargo, la dependencia no puede ir más allá de la orientación.

Marilyn Cote, falsa siquiatra en Puebla, fue detenida (Michelle Rojas)

De momento, la Fiscalía de Puebla mantiene tres carpetas de investigación en contra de Marilyn Cote; dos de ellas por los pacientes restantes, así como una tercera por orden federal.

Por dicho delito —que sería el relacionado con la prescripción de medicamentos— más las acusaciones de los 2 pacientes restantes, Marilyn Cote se quedará detenida.

¿Qué ha pasado con Marilyn Cote? Lo que se sabe de su caso

Previo a la información de la Fiscalía de Puebla, se desconocían nuevos detalles sobre Marilyn Cote, tras la nueva vinculación a proceso en febrero por usurpación de funciones.

La Fiscalía de Puebla dio a conocer que las denuncias en dichos casos datan de 2019 y 2024, en los cuales, Marilyn Cote prescribió medicamentos controlados.

Marilyn Cote actualmente está detenida en el Penal Femenil de Ciudad Serdán en Puebla, en donde presuntamente daría clases de catecismo, además de que tendría buena conducta.