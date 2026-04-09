La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros abanderó a la selección tlaxcalteca rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, integrada por 321 deportistas en 20 disciplinas, así como un equipo técnico de 112 especialistas que acompañarán a los atletas.

La justa deportiva se realizará del 16 de abril al 6 de junio en seis sedes: Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nayarit, Yucatán y Tlaxcala.

Lorena Cuéllar fortalece apoyo al talento deportivo de Tlaxcala

Desde la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, en Apizaco, la mandataria destacó que este acto representa la confianza en el talento, disciplina y capacidad competitiva de las y los atletas.

Subrayó que, en el marco del 30 aniversario de la Olimpiada Nacional CONADE, Tlaxcala vuelve a consolidarse como sede, lo que refleja su capacidad organizativa e infraestructura deportiva.

Además, señaló que la participación de la delegación tiene un valor especial, ya que competirán tanto en casa como en otras entidades, representando al estado con el respaldo de años de preparación y esfuerzo.

Cuéllar reiteró que su administración ha colocado al deporte como una prioridad estratégica, impulsando políticas públicas enfocadas en generar oportunidades reales para niñas, niños y jóvenes, mediante inversión, infraestructura y desarrollo integral.

Tlaxcala va a Olimpiada CONADE 2026 con respaldo de Lorena Cuéllar. (Cortesía)

Lorena Cuéllar destaca inversión histórica en deporte

La gobernadora recordó que, al inicio de su administración, el deporte en Tlaxcala contaba con recursos limitados y múltiples carencias.

Actualmente, destacó una inversión histórica de mil 200 millones de pesos, destinada a fortalecer el desarrollo deportivo en la entidad.

Entre los principales avances se encuentran:

Construcción de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento

Desarrollo de infraestructura como alberca olímpica y pabellones especializados

Creación de 50 escuelas de iniciación deportiva

Edificación de más de 130 canchas y unidades deportivas

Señaló que el deporte no solo impulsa el desarrollo físico y social, sino que también se ha convertido en un motor de crecimiento económico, al detonar el turismo deportivo y posicionar a Tlaxcala a nivel nacional e internacional.

Reconocen a Lorena Cuéllar por impulso al deporte en Tlaxcala

La medallista olímpica María del Rosario Espinoza reconoció el respaldo del gobierno estatal al deporte, destacando que este apoyo permite que los atletas cuenten con mejores condiciones para competir.

En ese sentido, alentó a la delegación a disfrutar el proceso, competir con determinación y confiar en su preparación, resaltando la importancia del esfuerzo y la constancia.

Por su parte, el titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Daniel Moncayo Cervantes, señaló que el abanderamiento refleja una transformación profunda en el deporte estatal, resultado del trabajo conjunto entre autoridades, atletas y entrenadores.

Indicó que, en los últimos años, Tlaxcala ha dejado de ser espectador para convertirse en un estado con mayor participación, organización y presencia en el ámbito deportivo nacional.