La Lotería Nacional y el Gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta participaron en una jornada de la estrategia “El ABC de las Emociones”, dirigida a estudiantes de secundaria para promover el autocuidado, la expresión emocional y la identificación de redes de apoyo.

La actividad se realizó en la Escuela Secundaria Técnica No. 118 de Puebla, en el marco de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para Jóvenes, coordinada por la Secretaría de Salud mediante la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, participó en la dinámica con estudiantes de tercer grado y destacó que la estrategia contempla recorridos de servidores públicos por distintos estados del país para establecer espacios de comunicación con las y los jóvenes.

Para la Presidenta Claudia Sheinbaum y para su gobierno es importante la salud de las y los jóvenes, porque sentir emociones no es una debilidad. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

Gobierno de Puebla y LOTENAL impulsan “El ABC de las Emociones” (cortesía )

La directora general de la Lotería Nacional agradeció la apertura del plantel y el trabajo coordinado con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para desarrollar estas actividades dirigidas a estudiantes.

“El ABC de las Emociones” promueve autocuidado y redes de apoyo

Durante la jornada, tres alumnos participaron en la lectura del cuento “La Vasija agrietada de Akimo”, de la autora Silvia Comas, a partir del cual se inició un diálogo con las y los estudiantes.

La titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón explicó que la actividad no busca evaluar a los jóvenes, sino generar un espacio para escucharlos y conversar sobre sus emociones.

Estamos aquí como parte de esta Estrategia Nacional de salud mental para las y los jóvenes y con esta actividad que se llama el día del ABC de las Emociones. Es importante que sepan que no venimos a darles una clase, no venimos a evaluarlos y mucho menos les venimos a decir cómo tienen que sentirse; venimos a escucharlos, a conversar y a compartir con ustedes. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

Gobierno de Puebla y LOTENAL impulsan “El ABC de las Emociones” (cortesía )

Durante el diálogo, la directora general de la Lotería Nacional señaló que el cuidado es un acto colectivo en el que participan la familia, la escuela, compañeros y amistades. También destacó la importancia de contar con personas de confianza para expresar aquello que genera preocupación o afecta emocionalmente.

Que ninguna persona sienta que tiene que vivir en soledad algo que le preocupa, le duele o le está pasando. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

La estrategia también busca que las y los estudiantes puedan hablar sobre sus emociones sin minimizar las situaciones que atraviesan, además de reconocer la importancia de establecer límites, pedir ayuda e identificar redes de apoyo.

Gobierno de Puebla y LOTENAL impulsan “El ABC de las Emociones” (cortesía )

Lotería Nacional extiende jornada de salud mental a otros estados

De manera simultánea, subgerentes regionales de la Lotería Nacional participaron en actividades similares en otros puntos del país.

Shamir Amyne Barrera Abbud acudió a la Secundaria Federal No. 15 de Chihuahua capital; Carlos Sánchez Peña visitó la Escuela Secundaria “José María Morelos y Pavón”, en Veracruz; Ramón Armando De León Rivers participó en la Secundaria No. 23 “Francisco I. Madero”, en Monterrey, Nuevo León; y Carmen Ibeth Lazos Coronel estuvo en la Secundaria “José Vasconcelos Tetlán”, en Guadalajara, Jalisco.

Por su parte, Juan Ramón Cancino Estrada interactuó con estudiantes de la Secundaria Técnica No. 66, en Mérida, Yucatán.

Gobierno de Puebla y LOTENAL impulsan “El ABC de las Emociones” (cortesía )

El programa plantea que los planteles educativos sean espacios para desarrollar conversaciones seguras, respetuosas y claras sobre las emociones, bajo principios de trato digno y participación voluntaria. Las actividades buscan promover mensajes de autocuidado, convivencia y redes de apoyo, así como generar espacios de escucha y reflexión sobre la salud mental de las y los jóvenes.