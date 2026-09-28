La Fiscalía General del Estado de Morelos trabajará de manera coordinada con autoridades federales y estatales para esclarecer el ataque ocurrido el pasado sábado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, donde dos jóvenes perdieron la vida y otro resultó herido.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que la institución colaborará con las autoridades correspondientes para garantizar justicia a las víctimas y encontrar a los responsables de los hechos.

El funcionario señaló que la Fiscalía Morelos está atenta a las instrucciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien indicó que se coordinarían esfuerzos entre las distintas autoridades para esclarecer el caso.

Estamos atentos a lo que la Presidenta instruyó a la Secretaria de Gobernación, al Secretario de Seguridad Pública Federal y la colaboración de parte de la Fiscalía es absoluta, en este y otros casos que se manejan de esta naturaleza y relevancia. Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General de Morelos.

Fiscalía de Morelos agotará todas las líneas de investigación por ataque en Chulavista

Fernando Blumenkron Escobar reiteró que la Fiscalía agotará todas las líneas de investigación de manera oportuna, profesional, transparente y apegada a derecho, con el objetivo de esclarecer el ataque y dar con los responsables.

El fiscal enfatizó que las investigaciones se realizarán sin criminalizar a las víctimas, pero manteniendo como prioridad el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la colonia Chulavista.

Blumenkron Escobar explicó que la Fiscalía General del Estado de Morelos actúa de manera profesional y mantiene coordinación con distintas instituciones federales.

Señaló que, en otros casos, la dependencia ha solicitado la colaboración de instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el caso del ataque registrado en Cuernavaca, las autoridades estatales iniciaron las diligencias correspondientes desde que tuvieron conocimiento de los hechos.

AIC y Servicios Periciales acudieron a la escena del ataque en Cuernavaca

El fiscal general informó que la Fiscalía Morelos inició la carpeta de investigación correspondiente desde el momento en que fue informada de los acontecimientos.

Como parte de las primeras diligencias, acudieron al lugar elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales.

El personal realizó las labores necesarias para obtener los dictámenes correspondientes y recabar todo tipo de pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento del ataque ocurrido en la colonia Chulavista.

La Fiscalía Morelos señaló que continuará con las investigaciones y la coordinación institucional para determinar lo ocurrido y localizar a quienes resulten responsables.