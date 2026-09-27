La Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2899, emisión con la que conmemorará el primer aniversario del Órgano de Administración Judicial (OAJ), institución creada a partir de la reforma al Poder Judicial Federal de 2024.

La presentación del billete se realizó en el Auditorio José Vicente Aguinaco Alemán del OAJ y estuvo encabezada por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial.

Durante el evento, Olivia Salomón destacó el papel de las instituciones en las transformaciones del país y señaló que los billetes de Lotería Nacional han permitido contar parte de la historia de México a lo largo de sus 256 años de existencia.

Olivia Salomón destaca transformación institucional con billete del OAJ

La directora general de Lotería Nacional señaló que la emisión conmemorativa está dedicada a una institución que surge en un momento de cambios para la vida pública del país.

Olivia Salomón afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la convicción de que la justicia debe estar al servicio del pueblo, bajo principios de honestidad, austeridad y responsabilidad.

Asimismo, destacó que el Órgano de Administración Judicial desempeña un papel en esta nueva etapa, particularmente en el uso de los recursos públicos, la tecnología y el talento humano para contribuir a una impartición de justicia más eficiente y cercana a la población.

Al finalizar su mensaje, Salomón expresó su deseo de que el primer aniversario del OAJ marque el comienzo de una etapa en la que el avance institucional se traduzca en resultados para la población.

Olivia Salomón devela billete por aniversario del Órgano de Administración Judicial (Cortesía )

Néstor Vargas Solano destaca primer año del Órgano de Administración Judicial

A nombre del Pleno del OAJ, Néstor Vargas Solano agradeció a la Lotería Nacional por la emisión del billete conmemorativo y señaló que representa un homenaje a una institución cuya encomienda es brindar justicia pronta, completa, expedita e imparcial.

El presidente del Órgano de Administración Judicial destacó que durante su primer año se han construido consensos, atendido las necesidades de las personas juzgadoras y trabajado en la eficiencia de los recursos.

Vargas Solano también señaló que el billete representa un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del nuevo Poder Judicial de la Federación, desde las personas juzgadoras hasta el personal administrativo.

Olivia Salomón devela billete por aniversario del Órgano de Administración Judicial (Cortesía )

Sorteo Superior 2899 tendrá Premio Mayor de 17 millones de pesos

El Sorteo Superior No. 2899 se realizará el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas y contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

Para esta emisión se imprimieron 2 millones 400 mil cachitos, que circularán en todo el país con la imagen del Órgano de Administración Judicial con motivo de su primer aniversario.

Los cachitos ya están disponibles con las billeteras y billeteros, en puntos de venta autorizados, mediante la App MiLotería y en el sitio miloteria.mx.

El sorteo también será transmitido en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.