Lotería Nacional conmemoró el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar de Tlalpan con el Sorteo Zodiaco No. 1761, realizado en las instalaciones de esta institución educativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicada al sur de la Ciudad de México.

El sorteo fue encabezado por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y el director del Heroico Colegio Militar, General de Brigada de Estado Mayor Francisco Javier Zubia González, quienes estuvieron acompañados por cadetes y personal militar para reconocer cinco décadas de historia y formación de mujeres y hombres al servicio de México.

Olivia Salomón reconoce historia del Heroico Colegio Militar

Durante el evento, Olivia Salomón destacó la importancia de la sede de Tlalpan y de las generaciones que se han formado en sus aulas bajo principios como el honor, la disciplina, la lealtad y el amor a la patria.

La titular de Lotería Nacional señaló que fueron 2 millones 400 mil billetes los que se emitieron para este sorteo y que llevaron la imagen del Heroico Colegio Militar a distintos puntos del país, por lo que cada cachito se convirtió en un testimonio de la historia de la institución.

Esta noche reconocemos a quienes han construido la historia de esta sede y a quienes hoy tienen la responsabilidad de continuarla. Que el Heroico Colegio Militar siga siendo ejemplo de honor, disciplina, lealtad y amor a la patria y que siga formando mujeres y hombres comprometidos con México. Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional.

La funcionaria también recordó que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en este mismo recinto la conmemoración por el aniversario de la institución y destacó su misión de formar mujeres y hombres comprometidos con México.

Heroico Colegio Militar de Tlalpan celebra 50 años de formación

Por su parte, el General Francisco Javier Zubia González señaló que hace cinco décadas las instalaciones de Tlalpan abrieron sus puertas para convertirse en el espacio de formación de jóvenes cadetes que asumieron el compromiso de servir a México.

El director del Heroico Colegio Militar destacó que durante estos 50 años se han formado generaciones de oficiales bajo valores como honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación.

Zubia González agregó que el aniversario representa no sólo cinco décadas de historia, sino también el compromiso de quienes han estudiado, enseñado y servido en este recinto, con la intención de que la institución continúe formando cadetes comprometidos con México.

Heroico Colegio Militar de Tlalpan cumple 50 años; Lotería Nacional lo conmemora (Cortesía)

Estos fueron los números ganadores del Sorteo Zodiaco No. 1761

El Sorteo Zodiaco No. 1761 contó con una bolsa total de 24 millones de pesos en premios. El Premio Mayor, de 7 millones de pesos, correspondió al billete signo Capricornio No. 2376, cuya serie fue dispuesta para su venta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El segundo premio, de 1 millón 100 mil pesos, correspondió al billete signo Capricornio No. 0605, con serie dispuesta para su venta en Mazatlán, Sinaloa. El tercer premio, también de 1 millón 100 mil pesos, fue para el billete signo Sagitario No. 0237, dispuesto para su venta en la Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron al signo Capricornio y al número 6. La lista completa de premios y reintegros puede consultarse en el documento oficial del Sorteo Zodiaco No. 1761.