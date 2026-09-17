La Lotería Nacional celebró las fiestas patrias por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con el Sorteo Magno No. 392, que repartió más de 335 millones de pesos en premios.

El Premio Mayor de 104 millones de pesos correspondió al billete número 34612, mientras que el segundo premio, de 12 millones de pesos, fue para el billete número 27413.

Ganadores del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional

La primera y segunda series del billete 34612, ganador del Premio Mayor, fueron colocadas para su venta en la Ciudad de México; la tercera serie se vendió en Monterrey, Nuevo León, y la cuarta estuvo disponible mediante canales electrónicos.

En el caso del billete 27413, ganador del segundo premio, la primera y segunda series se ofrecieron en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; la tercera serie se colocó en la Ciudad de México y la cuarta estuvo disponible en canales electrónicos.

Los reintegros correspondieron a los números 2 y 3. La lista completa de premios y reintegros puede consultarse en el documento oficial de Lotería Nacional.

Sorteo Magno 392: Lotería Nacional entrega Premio Mayor de 104 mdp (Cortesía)

Lotería Nacional celebra las fiestas patrias con Sorteo Magno

Durante el evento, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó el carácter tradicional del Sorteo Magno y su relación con las celebraciones de septiembre.

La funcionaria también retomó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de la conmemoración de la Independencia, al señalar que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria se construye.

Salomón recordó además a figuras de la Independencia como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava, y destacó el papel de la Lotería Nacional como una institución con 256 años de historia.

El sorteo contó con la participación de las Niñas y Niños Gritones, directivos y personal de la institución, en una ceremonia dedicada a las fiestas patrias y a una de las tradiciones de la Lotería Nacional.