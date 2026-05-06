La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, realizó el Sorteo Mayor No. 4011 en conmemoración de la Batalla de Puebla, siendo uno de los hechos históricos más gloriosos para el país.

Durante la conmemoración del 5 de mayo, la funcionaria estuvo acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y por el comandante interino de la VI Región Militar, general de Brigada de Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara.

Puebla honra el 5 de mayo con Sorteo Mayor de la Lotería Nacional

El sorteo se llevó a cabo en el Teatro Principal de la capital poblana, donde se realizó un homenaje a la gesta heroica que recuerda la fecha en la que el General Ignacio Zaragoza, al lado de sus tropas, logró la victoria tras combatir al ejército francés, llamado en ese entonces el primer ejército del mundo.

Sorteo Mayor 4011 conmemora la Batalla del 5 de mayo en Puebla (cortesía)

Durante su mensaje, Alejandro Armenta reconoció el trabajo de la Lotería Nacional por poner esta lucha en el billete del Sorteo Mayor No. 4011. Además, agradeció a Olivia Salomón por su trabajo dentro de la institución y por recorrer todo el país con los sorteos y billetes que conmemoran fechas especiales del país.

Por su parte, Salomón Vibaldo agradeció a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las poblanas y los poblanos por permitir que se llevara a cabo este sorteo en homenaje a la Batalla de Puebla, asegurando que es una fecha que ha cruzado fronteras.

“Y esta noche, cuando la tómbola gire, no solo se jugará la suerte, se evocará nuestra memoria, se celebrará nuestra fortaleza en aquel glorioso 5 de mayo y se refrendará el carácter de un pueblo que se mantiene firme, valiente y soberano” Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional

Sorteo Mayor 4011 conmemora la Batalla del 5 de mayo en Puebla (cortesía)

Además, destacó que con el trabajo del gobernador en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, Puebla avanza en una transformación para recuperar la justicia social, fortalecer la soberanía nacional y colocar al pueblo en el centro de cada decisión.

Durante el sorteo, Miguel Ángel Aguirre realizó un homenaje al Ejército de Oriente y al general Ignacio Zaragoza, donde destacó que la Lotería Nacional ha logrado trascender y ha honrado las raíces con la difusión de momentos que han definido la historia y rumbo de México.

Resultados Sorteo Mayor 4011

El Sorteo Mayor No. 4011 tuvo un Premio Mayor de 21 millones de pesos que correspondió al billete de No. 27681; la primera serie fue dispuesta para su venta en Guadalajara, Jalisco; la segunda serie se remitió para su venta en Villahermosa, Tabasco.

Sorteo Mayor 4011 conmemora la Batalla del 5 de mayo en Puebla (cortesía)

El segundo premio fue de dos millones 500 mil pesos correspondientes al billete de No. 13006; la primera serie fue dispuesta para su venta en Torreón, Coahuila; la segunda serie se remitió para su venta en Cárdenas, Tabasco.

Mientras que el tercer premio fue de 900 mil pesos correspondiente al billete No. 29094, la primera serie fue dispuesta para su venta en Monclova, Coahuila; la segunda serie se remitió para su venta a través de canales electrónicos.

Sorteo Mayor 4011 conmemora la Batalla del 5 de mayo en Puebla (cortesía)

Asimismo, se informó que en los tres premios, la tercera serie se puso a la venta a través de canales electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 1, 6 y 4.

Finalmente, la Lotería Nacional recordó que la lista con los premios y reintegros se puede visitar en la página oficial https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4011.pdf. Mientras que la repetición del Sorteo se puede ver en su canal de YouTube https://www.youtube.com/live/i1wwUGviIX4?si=CyKG3PnuUbYOAiSQ.