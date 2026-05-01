En el marco del Tianguis Turístico de México, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2883.

El billete celebra el 50 aniversario del Tianguis Turístico, uno de los encuentros más importantes del sector en México, y busca proyectar su relevancia a nivel nacional. En el evento también participaron Simón Quiñones Orozco y Noé Peralta Herrera.

Billete de Lotería Nacional proyecta el Tianguis Turístico en todo México

La titular de la Secretaría de Turismo destacó el valor simbólico del billete conmemorativo, al señalar que permitirá llevar el mensaje del turismo mexicano a todo el país.

Subrayó que el Tianguis Turístico, que nació en Acapulco, se ha consolidado como un referente del sector tras cinco décadas, y ahora, con esta emisión, su presencia llegará a millones de personas a través de los cachitos.

Además, resaltó que esta colaboración con la Lotería Nacional permite ampliar el alcance del Tianguis más allá del sector turístico, integrándolo a la vida cotidiana de la población y fortaleciendo la promoción del país.

Lotería Nacional reconoce al turismo como motor del país

Por su parte, Olivia Salomón destacó que el Tianguis Turístico representa una de las estrategias más relevantes para proyectar a México a nivel global, con origen en el puerto de Acapulco, al que calificó como cuna del desarrollo turístico nacional.

Señaló que este encuentro se ha consolidado como un espacio donde convergen inversión, talento y oportunidades, además de ser una plataforma clave para difundir la diversidad cultural del país.

El billete que hoy develamos no es sólo una imagen: es símbolo, memoria y reconocimiento a un sector que ha posicionado a México como un destino admirado en todo el mundo. Detrás del turismo hay miles de historias, de esfuerzo, vocación, servicio y orgullo. Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional.

Tianguis Turístico cumple 50 años como enlace de México al mundo

A nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Turismo estatal señaló que este billete conmemorativo deja constancia del papel histórico del Tianguis Turístico como la principal plataforma del sector en México y América Latina.

Destacó que esta edición, además de celebrar cinco décadas, incorporó nuevas dinámicas como la apertura al público y la venta directa de paquetes turísticos, así como la participación internacional, lo que refuerza su carácter innovador.

Asimismo, subrayó que la emisión del billete contribuye a fortalecer la promoción de los destinos turísticos y a consolidar al evento como un símbolo nacional.

Billete de Lotería Nacional celebra 50 años del Tianguis Turístico. (Cortesía)

El Sorteo Superior No. 2883 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos, y se llevará a cabo el 22 de mayo de 2026.

Con esta emisión, el Tianguis Turístico México 2026 extiende su alcance más allá de Acapulco, consolidándose como un símbolo vivo de la identidad, historia y proyección turística del país.