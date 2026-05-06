Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que se firmó una carta intención con Francia, con el objetivo de fortalecer la cooperación educativa en Educación Media Superior y Superior de ambos países.

Este acuerdo se dio tras la reunión realizada en noviembre del 2025 de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde se tocaron temas como la formación integral, la inserción laboral y la innovación académica.

SEP y Francia impulsan educación dual

Durante la reunión, el titular de la SEP, acompañado por la embajadora de Francia, Delphine Borine, destacó que este convenio impulsará la lectura, la enseñanza del arte y la cultura, además de la formación técnico-profesional. Asimismo, se contempla la participación de empresas francesas en México y viceversa, donde se contará con programas en educación dual.

Carrillo señaló que el convenio busca evolucionar un convenio que desde hace 35 años existe hacía uno más amplio que retome experiencias exitosas del pasado, como el modelo que dio origen a las Universidades Tecnológicas, el cual permitió formar profesionales altamente especializados en corto tiempo y con enfoque práctico.

Además, en el marco del llamado Plan México, Delgado Carrillo destacó que el sistema educativo nacional requiere adaptarse a los cambios tecnológicos y a las demandas de sectores estratégicos, por lo que se busca alinear la oferta académica con áreas clave para la industrialización y el crecimiento económico del país.

SEP anuncia nuevas carreras tecnológicas en México

Como parte de esta transformación, la SEP informó que se integraron 15 nuevas carreras en bachilleratos tecnológicos, entre ellas, ciberseguridad, robótica, semiconductores, automatización y nanotecnología.

Por su parte, la embajadora francesa resaltó que esta alianza permitirá fortalecer la movilidad académica, impulsar programas de doble titulación, el impulso al campus franco-mexicano, el fortalecimiento de la movilidad estudiantil y académica y la capacitación a docentes mexicanos en colaboración con instituciones europeas.

Este acercamiento, señalaron las autoridades, sienta las bases para una cooperación educativa más sólida, centrada en la inclusión, la equidad y la preparación de jóvenes frente a los retos globales.