La Lotería Nacional, en colaboración con la editorial Panini, presentó los billetes 5 y 6 del Álbum Conmemorativo Retro de Fútbol, correspondientes al Sorteo Zodiaco No. 1744, que se realizará el próximo 3 de mayo de 2026.

Esta colección forma parte de una dinámica que contempla la distribución de 20 cachitos con diseños históricos, en el marco de la celebración futbolística rumbo al Mundial 2026.

Lotería Nacional y Panini impulsan colección retro de fútbol

Cada semana se liberan dos billetes con diseño retro, en una serie que inició el 19 de abril y concluirá el 5 de julio. Esta iniciativa busca destacar el vínculo entre la cultura popular mexicana y el fútbol, al tiempo que ofrece la posibilidad de participar por premios económicos.

Antes de integrar los cachitos al álbum, se recomienda verificar si cuentan con algún premio, ya que cada emisión forma parte de los sorteos activos de la Lotería Nacional.

El billete 5 está inspirado en el Mundial México 1970, cuya estética se convirtió en un referente visual para ediciones posteriores de la Copa del Mundo.

Por su parte, el billete 6 retoma un diseño histórico que fusiona la pasión por el fútbol con el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México.

Lotería Nacional presenta nuevos cachitos del álbum retro rumbo al Mundial 2026. (Cortesía)

Álbum Retro recorre la historia futbolística de México

La colección completa hace un recorrido por la memoria futbolística del país, incluyendo momentos emblemáticos de los mundiales de 1970 y 1986, así como el reconocimiento al Campeonato Femenil de 1971.

El Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol se distribuye de forma gratuita en puntos autorizados y también está disponible en versión digital a través del sitio oficial y la aplicación MiLotería.

El Sorteo Zodiaco No. 1744 se realizará el domingo 3 de mayo a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 24 millones de pesos en premios.

Los cachitos 5 y 6 ya pueden adquirirse en puntos de venta físicos y plataformas digitales, como parte de esta colección que combina tradición, deporte y oportunidad de ganar.