El Gobierno de Puebla dejó en claro que no estará subordinado a los intereses de empresas privadas ni de particulares, luego de que se diera a conocer que TV Azteca buscó concretar convenios por más de 2 mil 300 millones de pesos con la administración estatal.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, subrayó que esta forma de relación pertenece a una etapa superada del país, asegurando que los gobiernos de la Cuarta Transformación priorizan el bienestar social y los resultados para la ciudadanía, por encima de intereses financieros.

“El Gobierno de Puebla no puede estar sujeto a intereses de una empresa o de particulares, ya que la época del neoliberalismo, donde el poder económico estaba sobre el poder público, se acabó” José Luis García, coordinador de Gabinete de Puebla

Gobierno de Puebla defiende libertad de expresión y rechaza censura

García Parra señaló que, pese a las críticas, en Puebla existe respeto absoluto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, en concordancia con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, señaló que la crítica es bienvenida cuando contribuye a mejorar la función pública y fortalecer las instituciones.

El funcionario afirmó que no hay censura en el estado y que cada medio de comunicación es libre de informar conforme a su línea editorial; además, reiteró que la administración estatal mantendrá una relación institucional, transparente y responsable con los medios de comunicación.

“Nos contactaron por convenios y contratos por 2 mil millones 350 mil pesos. Ese es su dolor, ese es el rencor con el que hoy están fabricando mentiras para atacar a la administración del gobernador Armenta” José Luis García, coordinador de Gabinete de Puebla

Gobierno de Puebla rechaza contrato millonario con TV Azteca (Cortesía)

Finalmente, José Luis García destacó que el gobierno, encabezado por Alejandro Armenta, continuará enfocado en atender las necesidades de las y los poblanos, consolidando un modelo de gobierno que pone al ciudadano en el centro de las decisiones.