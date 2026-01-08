Luego de que el periodista Manuel López San Martín confirmara su salida de MVS, en redes se ha revelado que antes de esto habría recibido varias advertencias de la radiodifusora sobre su sesgo noticioso.

Según se dice que Felipe Chao Ebergenyi, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MVS Comunicaciones fue quien exhortó a López San Martín en que su labor era solo la de informar.

Sin embargo, MVS le dejó claro a López San Martín que no existía ningún veto ni recomendación para llevar alguna noticia de manera positiva o negativa, aunque sí debía evitar ciertas opinión editorial que no respondía a las de la radiodifusora.

No fue uno, sino varios, los llamados de atención que recibió Manuel López San Martín (@MlopezSanMartin) para no llevar la línea editorial de TV @Azteca a la frecuencia 102.5 FM de @mvsradio.



López San Martín habría seguido indicaciones de TV Azteca sobre su trabajo en MVS

Ante las advertencias por parte de MVS para López San Martín antes de que fuera despedido, el periodista habría servido en sesgo bajo las noticias por indicaciones de TV Azteca.

Pues, las advertencia a Manuel López San Martín eran no llevar la línea editorial de TV Azteca a su emisión en MVS, sin embargo, no hizo caso por lo que su espacio radiofónico editorializaba las noticias con lo que dictaba la televisora del Ajusco.

Dicho sesgo que seguía López San Martín con el fin de ganar puntos para ser en un futuro el siguiente en ocupar el principal programa de noticias de TV Azteca en Hechos de la Noche.