El DIF Puebla Capital, encabezado por la presidenta del Patronato, MariElise Budib, presentó la primera etapa del programa Iluminando Miradas, mediante el cual se realizaron 60 cirugías gratuitas de cataratas a personas mayores de 50 años.

Esta estrategia de salud visual cuenta con el respaldo del presidente municipal, Pepe Chedraui, así como con la coordinación del instituto oftalmológico Novavisión, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de población en situación de vulnerabilidad.

Iluminando Miradas mejora la calidad de vida de adultos mayores en Puebla

La catarata es una afección ocular que provoca la opacificación del cristalino, el lente natural del ojo, como consecuencia del envejecimiento o de enfermedades metabólicas como la diabetes y la hipertensión. Se trata de la principal causa de ceguera reversible en el mundo, que afecta a más del 50% de las personas mayores de 65 años.

Esta condición dificulta el paso de la luz, genera disminución del contraste, altera la percepción de los colores y, en casos avanzados, puede ocasionar pérdida total de la visión.

Al respecto, Everardo Castro Camacho, director de Novavisión, destacó la relevancia de colaborar en este tipo de programas enfocados en personas que no cuentan con acceso a servicios médicos especializados.

Para nosotros que somos una institución privada, participar como una empresa socialmente responsable, que siempre hemos apoyado programas de este tipo -que nos tomen en cuenta- es muy significativo, porque tratamos de llegar a poblaciones vulnerables en este aspecto, aspecto social, aspecto económico gente que no tiene acceso a servicios de salud de primer nivel. Everardo Castro Camacho, director de Novavisión

Beneficiarios reconocen atención del DIF Puebla Capital

Durante el mes de diciembre, las y los poblanos con diagnóstico de catarata acudieron a la Unidad Médica Integral del DIF municipal, donde fueron sometidos a una valoración médica para determinar su elegibilidad como candidatos a cirugía.

Posteriormente, tras la confirmación del diagnóstico por especialistas en oftalmología, fueron canalizados a la clínica Novavisión para continuar con el procedimiento quirúrgico.

El oftalmólogo Héctor Bello López Portillo explicó que los pacientes reciben una evaluación integral previa, que incluye examen oftalmológico completo, medición de agudeza visual, presión intraocular, ultrasonido ocular y el cálculo personalizado del lente intraocular.

DIF Puebla realiza 60 cirugías gratuitas de cataratas con Iluminando Miradas. (Cortesía)

Una de las beneficiarias, María del Carmen Margarita Romero y González, de 79 años, reconoció la atención brindada por el DIF Puebla Capital y el personal médico, al señalar que recuperó la visión de su ojo derecho tras la cirugía.

Me da mucho gusto que hagan esto por nosotros, los que no podemos pagar una cirugía con un particular. En Novavisión todo el personal fue muy atento. Muchas gracias de todo corazón por lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias, señora MariElise, por esta cirugía de catarata. María del Carmen Margarita Romero y González

Con este programa, el Gobierno de la Ciudad refuerza su compromiso con la salud y el bienestar social, mediante acciones que buscan reducir desigualdades y transformar la vida de las y los poblanos.