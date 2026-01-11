El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, impulsa la recuperación y dignificación de los espacios públicos mediante el mantenimiento integral de 69 fuentes de la capital, como parte de la estrategia “Fuentes que Brillan”, enfocada en mejorar la imagen urbana y fortalecer la convivencia ciudadana.

La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad por devolver funcionalidad, seguridad y atractivo visual a puntos emblemáticos ubicados en parques, plazas y espacios de uso común.

Pepe Chedraui impulsa el mantenimiento integral de fuentes públicas en Puebla

A través de esta estrategia, de un total de 80 fuentes ubicadas en distintos puntos de la ciudad, 69 recibieron mantenimiento integral, logrando que actualmente operen al 100 por ciento. Los trabajos incluyeron:

Rehabilitación de sistemas hidráulicos

Limpieza profunda

Reparación de estructuras

Modernización de la iluminación

Uno de los ejes principales fue la instalación de nueva iluminación, con puntos de luz que realzan la imagen urbana durante la noche, mejoran la visibilidad y fortalecen la percepción de seguridad en los espacios públicos, además de contribuir a la consolidación de Senderos de Paz.

Pepe Chedraui rehabilita 69 fuentes públicas en la capital de Puebla. (Cortesía)

Las acciones, coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos, buscan generar entornos más ordenados, seguros y funcionales, alineados con la visión de una ciudad que cuida sus espacios y los pone al servicio de la ciudadanía.

Con programas como “Fuentes que Brillan”, Pepe Chedraui refrenda su compromiso con el bienestar de las y los poblanos, mediante proyectos que transforman el entorno urbano y elevan la calidad de vida en la capital.