En redes sociales circula un video de dos mujeres siendo asaltadas en pleno picnic en Puebla.

El video de 12 segundos, compartido por la cuenta de X “México Ahora”, muestra a dos mujeres y un menor de edad a punto de disfrutar un picnic en Los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla.

El momento y la tarde se arruinan cuando dos hombres se acercan sorpresivamente a ellas para despojarlas de sus pertenencias.

La cámara del celular que grababa lo que sería una convivencia familiar registró el rostro de los amantes de lo ajeno.

Uno de ellos lucía pantalón negro y playera del mismo color a jugo con unos tenis blancos, mientras que el otro llevaba jeans azules y sudadera del mismo color.

Para su mala suerte, la cámara captó parte de su rostro por lo que la policía ya inició una investigación para dar con su paradero.

ASALTO A MUJERES DURANTE PICNIC EN LOS FUERTES DE LORETO, PUEBLA



🚨Un asalto a dos mujeres que realizaban un picnic en Los Fuertes de Loreto, en Puebla, quedó grabado en video y se difundió en redes sociales.



En las imágenes se observa cómo los agresores se acercan y las… pic.twitter.com/HdGF5W9EA7 — México Ahora (@AhoraMex) January 13, 2026

Policía de Puebla abre investigación tras asalto a dos mujeres

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública de Puebla, confirmó el asalto a dos mujeres.

De acuerdo con el funcionario, de edad desconocida, el robo ocurrió el 12 de enero alrededor de las 17 horas.

Las víctimas hicieron un reporte el cual fue atendido por la Policía Turística y la Policía Municipal, quienes abrieron una carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos.

Asimismo se reforzó la vigilancia en las antiguas edificaciones militares.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, confirmó el asalto y detalló que el reporte fue atendido por la Policía Turística y la Policía Municipal; las víctimas recibieron auxilio y se reforzó la vigilancia en el lugar.



📹 @soymceballos

📲 https://t.co/ppPLOUtoZy pic.twitter.com/0wDEePJdyk — Milenio Puebla (@Milenio_Puebla) January 13, 2026

Por su parte, cibernautas se dan a la tarea de identificar a los dos hombres, de menos de 40 años de edad, que le robaron el celular a una de sus víctimas.

Por su forma de operar, se cree que no es la primera vez que cometen este delito.