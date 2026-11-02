Una investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sobre la relación entre la testosterona y las crisis de ausencia obtuvo el primer lugar en la modalidad oral de la XLVIII Reunión Anual del Capítulo Mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia (CAMELICE).

El proyecto fue desarrollado por Rubén Castillo Lazcano, estudiante del Doctorado en Ciencias Fisiológicas, bajo la dirección de los doctores Carmen Cortés y José Ramón Eguibar. Como parte del reconocimiento, recibió una beca para presentar su trabajo en la Reunión Anual de la American Epilepsy Society, que se realizará del 4 al 8 de diciembre en Denver, Colorado, Estados Unidos.

BUAP estudia la relación entre testosterona y crisis de ausencia en niños

La investigación doctoral de Rubén Castillo Lazcano analiza cómo influye la testosterona, una hormona sexual masculina, en las crisis de ausencia, un tipo de epilepsia que se presenta principalmente en niños de entre 4 y 14 años.

El estudiante explicó que los primeros resultados de la administración de enantato de testosterona, una forma sintética inyectable de andrógeno, muestran que esta hormona puede disminuir las descargas espiga-onda, dependiendo de la dosis. Este patrón es característico en los electroencefalogramas de personas que presentan crisis de ausencia.

Castillo Lazcano señaló que estos hallazgos podrían contribuir a futuras investigaciones sobre alternativas terapéuticas y la modulación hormonal durante la adolescencia. De acuerdo con lo expuesto en el proyecto, aproximadamente el 80 por ciento de los pacientes presenta remisión de estas crisis al llegar a esa etapa.

El investigador destacó que comprender los mecanismos que originan este tipo de epilepsia mediante estudios básicos permitirá explorar nuevas opciones de tratamiento.

Investigación de la BUAP utilizará un modelo animal para estudiar la epilepsia

La siguiente etapa del proyecto contempla evaluar los mecanismos fisiológicos y moleculares relacionados con las crisis de ausencia mediante un modelo animal: la rata taiep, desarrollada en la BUAP y considerada un modelo único para este tipo de investigación.

Por su parte, la doctora Carmen Cortés, profesora investigadora del Instituto de Fisiología y responsable del Laboratorio de Neurobiología Cognitiva, explicó que durante las crisis de ausencia los niños pierden contacto con su entorno mientras presentan descargas espiga-onda.

La especialista señaló que, debido a que estos episodios pueden pasar inadvertidos para las personas que conviven con los menores, en algunos casos inicialmente se identifican como problemas de aprendizaje.

Cortés también indicó que la literatura científica internacional todavía presenta resultados contradictorios sobre los efectos de las hormonas en este padecimiento, particularmente durante las distintas etapas del desarrollo.

Por ello, destacó la importancia de la investigación básica para comprender cómo funciona el cerebro ante una enfermedad y de qué manera puede modularse mediante las hormonas sexuales.

Con el reconocimiento obtenido en el CAMELICE, Rubén Castillo Lazcano llevará los avances de su investigación a la reunión de la American Epilepsy Society, donde compartirá el proyecto con especialistas dedicados al estudio de la epilepsia.