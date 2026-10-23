La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es sede de la edición 32 de la Asamblea General Ordinaria y la 31 Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química (ANFEQUI), un encuentro dedicado a reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), la sustentabilidad, la economía circular y la innovación en la formación química.

Bajo el lema “Química e Inteligencia Artificial: nuevas fronteras para la sustentabilidad, la innovación y la educación”, las actividades se realizan del 21 al 24 de octubre en el Complejo Cultural Universitario (CCU), con la participación de representantes de la academia y la industria.

BUAP impulsa el diálogo sobre inteligencia artificial e innovación en química

Rosario Hernández Huesca, directora de Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, expresó el orgullo de la institución por recibir este encuentro, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos de investigación y analizar la influencia de las nuevas tecnologías en la disciplina química.

Señaló que estos espacios permiten explorar alternativas para optimizar procesos, desarrollar tecnologías más limpias e impulsar la colaboración entre instituciones, además de reflexionar sobre los retos relacionados con la sustentabilidad y la ética científica.

Por su parte, Jorge Raúl Cerna Cortez, presidente de la ANFEQUI y coordinador del Laboratorio de Innovación y Materiales Aplicados de la BUAP, destacó que las jornadas permitirán analizar cómo aprovechar la inteligencia artificial en la formación profesional y en la investigación.

La participación de especialistas de la academia y la industria busca propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de la química.

José Luis Medina Franco presenta investigaciones sobre diseño de fármacos asistido por computadora

La primera conferencia estuvo a cargo del doctor José Luis Medina Franco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien dirige trabajos de diseño de fármacos asistidos por computadora.

El especialista cuenta con más de 360 artículos publicados y pertenece al Nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Durante su participación, expuso el trabajo que desarrolla el grupo de investigación DIFACQUIM, enfocado en la investigación básica para el diseño y desarrollo de fármacos.

Con estas actividades, la Asamblea General Ordinaria y la Conferencia Nacional de la ANFEQUI abordan el papel de la inteligencia artificial y otras tecnologías en la investigación, la formación de profesionales y el desarrollo de procesos químicos orientados a la innovación y la sustentabilidad.