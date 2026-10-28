La BUAP rindió homenaje a la lucha libre en Puebla con la inauguración de la ofrenda “Entre máscaras y leyendas”, instalada en el Edificio Carolino como parte de la edición XIX del Festival La muerte es un sueño. El altar estará abierto al público hasta el 3 de noviembre.

La ofrenda reúne elementos tradicionales del Día de Muertos en Puebla, como flores de cempasúchil, papel picado, hojaldras y fruta de temporada, junto con referencias a personajes icónicos del cuadrilátero y máscaras de lucha libre.

BUAP dedica ofrenda de Día de Muertos a la Lucha Libre (cortesía)

Lilia Cedillo inaugura la ofrenda “Entre máscaras y leyendas”

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la inauguración acompañada de funcionarios universitarios y público en general.

Durante su mensaje, expresó su satisfacción por compartir esta actividad con los asistentes y destacó el significado que adquieren las ofrendas durante esta temporada, al permitir recordar y honrar a los seres queridos mediante un altar de muertos.

BUAP dedica ofrenda de Día de Muertos a la Lucha Libre (cortesía)

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo también reconoció la presencia de la lucha libre en la vida cotidiana de los poblanos, desde las fiestas patronales y los programas televisivos hasta las festividades universitarias. Asimismo, invitó a mantener viva esta tradición y expresión artística.

BUAP dedica ofrenda de Día de Muertos a la Lucha Libre (cortesía)

La lucha libre como parte de la identidad poblana

Por su parte, el coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino Solís destacó la emoción que representa la lucha libre para el público de Puebla y su vínculo con la identidad cultural.

Es un reflejo de nuestra identidad y hasta de historias de sacrificio para convertirse en los héroes del ring. Máscaras y capas simbolizan un legado que trasciende el tiempo, porque sus hazañas continúan vivas. Jorge Avelino Solís, coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil

Con esta ofrenda de la BUAP, la universidad integra el mundo del cuadrilátero a las celebraciones de Día de Muertos y reconoce el lugar que ocupa la lucha libre en la cultura popular.

BUAP dedica ofrenda de Día de Muertos a la Lucha Libre (cortesía)

La exposición “Entre máscaras y leyendas” permanecerá abierta al público hasta el 3 de noviembre en el Edificio Carolino, como parte de las actividades del Festival La muerte es un sueño.