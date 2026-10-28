La BUAP rindió homenaje a la lucha libre en Puebla con la inauguración de la ofrenda “Entre máscaras y leyendas”, instalada en el Edificio Carolino como parte de la edición XIX del Festival La muerte es un sueño. El altar estará abierto al público hasta el 3 de noviembre.
La ofrenda reúne elementos tradicionales del Día de Muertos en Puebla, como flores de cempasúchil, papel picado, hojaldras y fruta de temporada, junto con referencias a personajes icónicos del cuadrilátero y máscaras de lucha libre.
Lilia Cedillo inaugura la ofrenda “Entre máscaras y leyendas”
La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la inauguración acompañada de funcionarios universitarios y público en general.
Durante su mensaje, expresó su satisfacción por compartir esta actividad con los asistentes y destacó el significado que adquieren las ofrendas durante esta temporada, al permitir recordar y honrar a los seres queridos mediante un altar de muertos.
La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo también reconoció la presencia de la lucha libre en la vida cotidiana de los poblanos, desde las fiestas patronales y los programas televisivos hasta las festividades universitarias. Asimismo, invitó a mantener viva esta tradición y expresión artística.
La lucha libre como parte de la identidad poblana
Por su parte, el coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino Solís destacó la emoción que representa la lucha libre para el público de Puebla y su vínculo con la identidad cultural.
Es un reflejo de nuestra identidad y hasta de historias de sacrificio para convertirse en los héroes del ring. Máscaras y capas simbolizan un legado que trasciende el tiempo, porque sus hazañas continúan vivas.Jorge Avelino Solís, coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil
Con esta ofrenda de la BUAP, la universidad integra el mundo del cuadrilátero a las celebraciones de Día de Muertos y reconoce el lugar que ocupa la lucha libre en la cultura popular.
La exposición “Entre máscaras y leyendas” permanecerá abierta al público hasta el 3 de noviembre en el Edificio Carolino, como parte de las actividades del Festival La muerte es un sueño.