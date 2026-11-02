La Catrina gigante instalada en el Zócalo de la CDMX hizo historia al conseguir el Récord Guinness como la calavera Catrina más alta del mundo, con una impresionante altura de 33.411 metros por la celebración de Día de Muertos.

El reconocimiento fue anunciado por Guinness World Records a través de sus redes sociales, donde confirmó que la Catrina gigante del Zócalo, presentada el pasado 29 de octubre, fue realizada por el Gobierno de la CDMX como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

Catrina del Zócalo supera récord de Puerto Vallarta

Con sus 33.411 metros de altura, equivalentes a 109 pies y 7.4 pulgadas, la Catrina gigante del Zócalo en CDMX, superó la marca anterior de 28.15 metros, conseguida en Puerto Vallarta en 2023.

La Catrina, de color morado y con elementos tradicionales de esta celebración mexicana, fue colocada frente a la Catedral Metropolitana, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la temporada.

Su elaboración estuvo a cargo de 150 personas del taller Xibalbá, quienes trabajaron durante tres meses para dar vida a esta monumental estructura.

La Catrina gigante del Zócalo en CDMX gana el Récord Guinness a la más alta del mundo (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

¿Hasta cuándo estará la Catrina gigante en el Zócalo?

La Catrina gigante del Zócalo en CDMX permanecerá más tiempo del previsto en la Plaza de la Constitución para que habitantes y visitantes puedan admirar la Catrina más alta del mundo, tal y como lo anunció Récords Guinness.

Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, confirmó que la exhibición se extenderá durante algunos días más, aunque todavía no existe una fecha definitiva para su retiro.

De esta manera, la Catrina gigante no solo se convirtió en un símbolo de las celebraciones del Día de Muertos en la capital, sino que también llevó el nombre de México a los Récords Guinness.