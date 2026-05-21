A horas de darse a conocer que hallaron el cuerpo de una mujer sin vida con características similares a Blanca Adriana Vázquez, Fiscalía de Tlaxcala inició una carpeta de investigación por feminicidio.

Delito que será perseguido “en agravio de una mujer en calidad de desconocida”, cita la FGJE mediante redes sociales.

Espacio donde se informa que la mañana de este 21 de mayo de 2026, elementos operativos del municipio de Atltzayanca, en Tlaxcala, reportaron la localización del cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino.

El cadáver se encontraba ubicado en una zanja de la colonia Santiago, por lo que respectivas autoridades ya trabajan en el esclarecimiento de los hechos.

¿Cuerpo hallado en Tlaxcala pertenece a Blanca Adriana Vázquez?

Hasta el momento, y de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía de Tlaxcala, la identidad de la víctima no ha sido determinada.

Sin embargo, la mañana de este jueves, Fiscalía de Puebla informó a familiares de Blanca Adriana Vázquez sobre la localización de un cuerpo sin vida.

Estos se trasladaron a Tlaxcala, donde se reunieron con Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Más tarde y conforme a protocolos se dirigieron a la Semefo para la identificación del cuerpo.

Familiares de Blanca Adriana Vázquez se trasladan a Tlaxcala para la identificación del cuerpo sin vida localizado (@soyluisgabriel1 / X)

Revelan identidad de la doctora de Blanca Adriana Vázquez

Adrián Morales, hijo de Blanca Adriana Vázquez, mediante una llamada telefónica con la periodista Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, reveló la identidad de la doctora que atendió a su madre antes de desaparecer.

El nombre de la presunta doctora es Diana Alejandra Palafox Romero.

Por un material audiovisual, acusan a Diana Alejandra Palafox de estar involucrada con la desaparición de Blanca Adriana Vázquez, de 37 años de edad, a quien le realizaría una liposucción con láser.